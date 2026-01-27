Zucchini-Spaghetti, auch «Zoodles» genannt, sind besonders beim «Low-Carb»-affinen Publikum beliebt. Ohne Teig aus Weizen und Ei werden die gesunden Spaghetti mithilfe eines Spiralizers oder eines Julienne-Sparschälers aus Zucchini hergestellt und gelten als leichte Alternative zu einem währschaften Pastateller.