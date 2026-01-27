DE
Low Carb Pasta Zucchini Spaghetti mit Pesto und gebackenem Ricotta

Publiziert: 14:51 Uhr

Zucchini-Spaghetti, auch «Zoodles» genannt, sind besonders beim «Low-Carb»-affinen Publikum beliebt. Ohne Teig aus Weizen und Ei werden die gesunden Spaghetti mithilfe eines Spiralizers oder eines Julienne-Sparschälers aus Zucchini hergestellt und gelten als leichte Alternative zu einem währschaften Pastateller.

Foto: Getty Images/Westend61
Portionen4
Zubereitungs-Zeit35 Min.
Kochzeit20 Min.
Zutaten
2 Ricotta (à 250 g)
1Frühlingszwiebel
1Chilischote
1Knoblauchzehe
5 ELOlivenöl
1/2 TL Paprikapulver
1 Bio Zitrone, Schalenabrieb
EtwasMeersalz
Nach Geschmackschwarzer Pfeffer
1,5 kg Zucchini
Für Pesto
1 BundBasilikum
8 ELOlivenöl
1Knoblauchzehe
1 Handvoll Mandeln, geröstet
2 ELZitronensaft
Nach GeschmackSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/8

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Frühlingszwiebel und Chilischote in Ringe schneiden, den Knoblauch fein hacken.

Schritt 2/8

Alles mit Olivenöl, Paprikapulver und Zitronenschalenabrieb verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 3/8

Den Ricotta vorsichtig in eine Gratinform legen, die Marinade darüber verteilen und im vorgeheizten Backofen goldbraun backen (15–20 Minuten).

Schritt 4/8

Die Zucchini mit dem Spiralizer oder dem Julienne-Sparschäler in Spaghetti schneiden.

Schritt 5/8

Für das Pesto alle Zutaten in einen Cutter geben und fein hacken. Anschliessend in einer Bratpfanne etwas Öl erhitzen.

Schritt 6/8

Die Zucchini-Spaghetti und den Pesto dazugeben. Die Spaghetti mit der Sauce vermengen und 1-2 Minuten anbraten.

Schritt 7/8

Die Zucchini sollten nur etwas warm werden und noch Biss haben.

Schritt 8/8

Die Zucchini-Spaghetti mit dem gebackenen Ricotta anrichten und zum Servieren mit gerösteten Mandeln und frischen Basilikumblättchen garnieren.

