Zucchini-Spaghetti, auch «Zoodles» genannt, sind besonders beim «Low-Carb»-affinen Publikum beliebt. Ohne Teig aus Weizen und Ei werden die gesunden Spaghetti mithilfe eines Spiralizers oder eines Julienne-Sparschälers aus Zucchini hergestellt und gelten als leichte Alternative zu einem währschaften Pastateller.
Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Frühlingszwiebel und Chilischote in Ringe schneiden, den Knoblauch fein hacken.
Alles mit Olivenöl, Paprikapulver und Zitronenschalenabrieb verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Den Ricotta vorsichtig in eine Gratinform legen, die Marinade darüber verteilen und im vorgeheizten Backofen goldbraun backen (15–20 Minuten).
Die Zucchini mit dem Spiralizer oder dem Julienne-Sparschäler in Spaghetti schneiden.
Für das Pesto alle Zutaten in einen Cutter geben und fein hacken. Anschliessend in einer Bratpfanne etwas Öl erhitzen.
Die Zucchini-Spaghetti und den Pesto dazugeben. Die Spaghetti mit der Sauce vermengen und 1-2 Minuten anbraten.
Die Zucchini sollten nur etwas warm werden und noch Biss haben.
Die Zucchini-Spaghetti mit dem gebackenen Ricotta anrichten und zum Servieren mit gerösteten Mandeln und frischen Basilikumblättchen garnieren.
