DE
FR
Abonnieren

Gesunder Genuss Spaghettikürbis mit Tomaten & cremigem Frischkäse

7-220915.jpg
Luisa ItaRedaktorin «Food»
Publiziert: vor 9 Minuten

Leicht, gesund und superlecker: Dieses Spaghettikürbis-Rezept kombiniert zartes Kürbisfleisch mit saftigen Cherry-Tomaten, aromatischem Knoblauch und cremigem Frischkäse. Ideal für den Herbst oder Winter – einfach zuzubereiten und perfekt als vegetarisches Hauptgericht.

Spaghettikürbis überbacken: Tomaten, Knoblauch & Frischkäse
Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit50 Min
Kochzeit30 Min. + 7. Min
Zutaten
1Kürbis (ca. 1 Kilo)
200 gCherry-Tomaten
60 g Frischkäse (light)
1 ZeheKnoblauch gepresst
Nach Geschmack Salz, Pfeffer, Paprika, Muskatnuss
Zubereitung
Schritt 1/6

Den Spaghettikürbis halbieren und die Kerne entfernen.

Schritt 2/6

Die Kürbishälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze ca. 30 Minuten backen.

Schritt 3/6

Nach 30 Minuten den Kürbis aus dem Ofen nehmen, wenden und die Schnittflächen nach oben legen.

Schritt 4/6

Mit zwei Gabeln das Fruchtfleisch vorsichtig auseinanderzupfen, sodass die typischen "Spaghettis" entstehen.

Schritt 5/6

Die Cherry-Tomaten halbieren und zusammen mit dem gepressten Knoblauch sowie den Gewürzen unter das Kürbisfruchtfleisch mischen.

Schritt 6/6

Den Frischkäse klecksweise auf dem Spaghettikürbis verteilen und die Kürbishälften nochmals 7–10 Minuten im Ofen überbacken, bis der Frischkäse leicht goldbraun ist.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen