Leicht, gesund und superlecker: Dieses Spaghettikürbis-Rezept kombiniert zartes Kürbisfleisch mit saftigen Cherry-Tomaten, aromatischem Knoblauch und cremigem Frischkäse. Ideal für den Herbst oder Winter – einfach zuzubereiten und perfekt als vegetarisches Hauptgericht.
Den Spaghettikürbis halbieren und die Kerne entfernen.
Die Kürbishälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze ca. 30 Minuten backen.
Nach 30 Minuten den Kürbis aus dem Ofen nehmen, wenden und die Schnittflächen nach oben legen.
Mit zwei Gabeln das Fruchtfleisch vorsichtig auseinanderzupfen, sodass die typischen "Spaghettis" entstehen.
Die Cherry-Tomaten halbieren und zusammen mit dem gepressten Knoblauch sowie den Gewürzen unter das Kürbisfruchtfleisch mischen.
Den Frischkäse klecksweise auf dem Spaghettikürbis verteilen und die Kürbishälften nochmals 7–10 Minuten im Ofen überbacken, bis der Frischkäse leicht goldbraun ist.