Blumenkohl kann mehr als Beilage: In diesem Rezept wird das klassische Wintergemüse im Ofen geröstet und entwickelt dabei ein herrlich nussiges Aroma. Ahornsirup und Paprika sorgen für feine Röstaromen, Peperoncini und Oliven bringen Würze und Tiefe ins Spiel. Gerade in der kühlen Jahreszeit hat Blumenkohl Saison – er ist leicht, reich an Vitamin C und Ballaststoffen und damit ideal für eine ausgewogene Alltagsküche. Ein unkompliziertes, aromatisches Gericht, das zeigt, wie modern und vielseitig Saisongemüse sein kann.