Schweizer Küche So gelingt dir das Einsiedler Ofeturli

Beat Wüthrich
Publiziert: 15:13 Uhr
|
Aktualisiert: 05.09.2025 um 15:57 Uhr

Das Einsiedler Ofeturli ist ein echter Klassiker aus dem Kanton Schwyz. Das ist ein herzhaftes Schweizer Ofengericht aus Kartoffelteig, Speck, Zwiebeln, Käse und Rahm. Aussen knusprig, innen cremig – so wurde es schon seit Generationen serviert. Mit wenigen Zutaten entsteht ein währschaftes Gericht, das perfekt zu einem gemütlichen Abend passt.

Foto: Getty Images
Portionen6
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
600 gKartoffeln
150 gKäse, frisch gerieben (junger Sbrinz oder Gruyère)
3 dlRahm
3 Eier
80 gZwiebel
50 gSpeckwürfeli
100 g Mehl
50 gButter
Zubereitung
Schritt 1/6

Die kalten, geschälten Kartoffeln wie für Rösti raffeln.

Schritt 2/6

Mit Mehl und Butter zu einem Teig kneten. 1 cm dick ausrollen.

Schritt 3/6

Entweder in vier beschichtete Kuchenbleche (Durchmesser je 18 cm) oder auf das grosse Normblech auslegen, das zu jedem Backofen gehört. Speckwürfeli darauf verteilen.

Schritt 4/6

Käse mit Rahm, Eiern und Zwiebeln zu einer Masse verarbeiten, leicht pfeffern.

Schritt 5/6

Auf dem Teig ausstreichen. 

Schritt 6/6

Im auf 190 Grad vorgeheizten Ofen (Umluft) ca. 30 Minuten goldgelb backen.

