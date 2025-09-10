Das Einsiedler Ofeturli ist ein echter Klassiker aus dem Kanton Schwyz. Das ist ein herzhaftes Schweizer Ofengericht aus Kartoffelteig, Speck, Zwiebeln, Käse und Rahm. Aussen knusprig, innen cremig – so wurde es schon seit Generationen serviert. Mit wenigen Zutaten entsteht ein währschaftes Gericht, das perfekt zu einem gemütlichen Abend passt.