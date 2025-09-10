Das Einsiedler Ofeturli ist ein echter Klassiker aus dem Kanton Schwyz. Das ist ein herzhaftes Schweizer Ofengericht aus Kartoffelteig, Speck, Zwiebeln, Käse und Rahm. Aussen knusprig, innen cremig – so wurde es schon seit Generationen serviert. Mit wenigen Zutaten entsteht ein währschaftes Gericht, das perfekt zu einem gemütlichen Abend passt.
Die kalten, geschälten Kartoffeln wie für Rösti raffeln.
Mit Mehl und Butter zu einem Teig kneten. 1 cm dick ausrollen.
Entweder in vier beschichtete Kuchenbleche (Durchmesser je 18 cm) oder auf das grosse Normblech auslegen, das zu jedem Backofen gehört. Speckwürfeli darauf verteilen.
Käse mit Rahm, Eiern und Zwiebeln zu einer Masse verarbeiten, leicht pfeffern.
Auf dem Teig ausstreichen.
Im auf 190 Grad vorgeheizten Ofen (Umluft) ca. 30 Minuten goldgelb backen.