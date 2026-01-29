Wie man Pizza-Kartoffeln auch figurfreundlicher auf den Teller zaubern kann, erfahrt ihr hier. Unser Gericht bleibt schmackhaft und saftig, hat aber weniger Kalorien als das Originalrezept. Wie spart man Kalorien? Einfach weniger Öl und Oliven verwenden und stattdessen mehr Tomaten hinzufügen. Verwende Viertelfett- statt Vollfett-Mozzarella und bestreue das Ganze mit weniger Parmesan. Frische Tomaten, Basilikum und Pfeffer sorgen für den vollen Geschmack.
Die Kartoffeln in der Schale knapp weich kochen und längs halbieren.
Basilikum sehr fein hacken, mit Olivenöl mischen und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
Den Backofen auf 240 Grad vorheizen, Backblech mit Backpapier auslegen.
Die Tomaten und Oliven in feine Scheiben schneiden, den Mozzarella fein würfeln.
Die Schnittfläche der Kartoffeln mit der Basilikumpaste bestreichen und die Kartoffeln auf das Blech setzen.
Die Kartoffeln mit den Oliven- und Tomatenscheiben belegen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die eine Hälfte der Kartoffeln mit Mozzarella, die andere mit Parmesan bestreuen.
Im vorgeheizten Ofen 10–18 Minuten überbacken.