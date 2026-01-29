Wie man Pizza-Kartoffeln auch figurfreundlicher auf den Teller zaubern kann, erfahrt ihr hier. Unser Gericht bleibt schmackhaft und saftig, hat aber weniger Kalorien als das Originalrezept. Wie spart man Kalorien? Einfach weniger Öl und Oliven verwenden und stattdessen mehr Tomaten hinzufügen. Verwende Viertelfett- statt Vollfett-Mozzarella und bestreue das Ganze mit weniger Parmesan. Frische Tomaten, Basilikum und Pfeffer sorgen für den vollen Geschmack.