Ihr werdet euch in dieses Gratin Dauphinois des französischen Küchenchefs Jean-François Piège verlieben. Das Geheimnis: viel Rahm und Butter – genau das macht dieses Gratin besonders cremig. Zugegeben, es kann auch etwas zu gehaltvoll werden. Nach Geschmack lässt sich die Menge an Butter oder Rahm aber reduzieren, sodass das Gratin schön cremig bleibt und sich wie ein Kuchen schneiden.