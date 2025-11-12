Rösti ist das Aushängeschild der Schweizer Küche, die die ganze Welt erobert hat. Je knuspriger und goldbrauner die Rösti ist, desto besser schmeckt sie. Doch das leckere Gericht ist nicht harmlos, eine Portion kann bis zu 350 Kalorien auf den Teller bringen. Mit einer Rösti, die im Ofen zubereitet wird, können im Vergleich zur konventionellen Rösti aus der Bratpfanne rund 50 Prozent der Kalorien eingespart werden.
Die Kartoffeln schälen und grob reiben, mit dem Eigelb mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
Den Backofen auf 150 Grad vorheizen.
Aus der Kartoffelmasse zwei runde Rösti formen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und in der Mitte des vorgeheizten Ofens 30 Minuten backen, nach 15 Minuten drehen
Während der letzten 5 Minuten die Temperatur auf 200 °C erhöhen und der Rösti noch etwas Farbe geben.
So werden Kalorien gespart: fettfreie Zubereitung im Ofen, Zugabe von Eigelb statt Butter.