Rösti ist das Aushängeschild der Schweizer Küche, die die ganze Welt erobert hat. Je knuspriger und goldbrauner die Rösti ist, desto besser schmeckt sie. Doch das leckere Gericht ist nicht harmlos, eine Portion kann bis zu 350 Kalorien auf den Teller bringen. Mit einer Rösti, die im Ofen zubereitet wird, können im Vergleich zur konventionellen Rösti aus der Bratpfanne rund 50 Prozent der Kalorien eingespart werden.