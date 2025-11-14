Gschwellti kochen, Hackfleisch anbraten, Sauce drüber – ab in den Ofen! Im Handumdrehen ist dieser rassige Kartoffelgratin fertig und kann als leckeres Hauptgericht serviert werden. Zum Schluss verraten wir dir einen einfachen Trick, damit dein Gratin besonders knusprig wird.
Die Kartoffeln kochen, schälen und halbieren.
Inzwischen Hackfleisch mit Zwiebel anbraten und mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.
In einem Topf die Sauce zubereiten. Die Butter schmelzen, Mehl hinzufügen und alles cremig rühren.
Curry, Gemüsebouillon und Rahm in den Topf dazugeben und langsam unter ständigem Rühren aufkochen, bei niedriger Stufe 2 Min. köcheln und Käse hinzufügen.
Alles cremig rühren. Mit den restlichen Gewürzen abschmecken.
Eine Auflaufform mit Butter bestreichen, die Kartoffeln einfüllen und mit dem Hackfleisch bedecken.
Alles mit der Sauce übergiessen.
Im vorgeheizten Ofen bei 225°C ca. 25 Min. backen.
Tipp für maximale Knusprigkeit: In der Hälfte der Backzeit die bereits knusprigen Stellen des Gratins mit etwas zusätzlicher Butter bestreichen und den Gratin anschliessend fertig backen.