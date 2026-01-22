DE
Schweizer Küche Röschti selbst gemacht schmecken am besten

Michael Merz
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten

Rösti kann als Hauptgericht, aber auch als Beilage verzehrt werden und ist ein kulinarischer Schweizer Klassiker. Mit nur wenigen und günstigen Zutaten lässt sich das köstliche Winter-Gericht zubereiten. Das Beste: Man benötigt lediglich Kartoffeln, Salz und Öl zum Braten.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeit(1 Tag auskühlen)
Zutaten
700 g Agria-Kartoffeln, faustgross, am Vortag in der Schale gekocht
1 EL Erdnussöl (oder Schweinefett)
20 bis 30 gButterflocken
EtwasSalz
Zubereitung
Schritt 1/5

Die in der Schale gekochten Kartoffeln mindestens 1 Tag auskühlen und trocknen lassen. Schälen und auf der Röschti­raffel in möglichst lange Streifen ­raffeln.

Schritt 2/5

Erdnussöl in heisse Pfanne geben, Röschtistreifen einlegen und salzen. Wenden und zur Röschti formen.

Schritt 3/5

Mit Butterflocken belegen. Bei mittlerer Temperatur bräteln. Wenn die Butterflocken zerlaufen sind und ein kleines Räuchlein an der Röschtiseite aufsteigt, die Röschti wenden.

Schritt 4/5

Mit weiteren Butterflocken belegt fertigbräteln.

Schritt 5/5

Mit weiteren Butterflocken belegt fertigbräteln.

