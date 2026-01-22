Rösti kann als Hauptgericht, aber auch als Beilage verzehrt werden und ist ein kulinarischer Schweizer Klassiker. Mit nur wenigen und günstigen Zutaten lässt sich das köstliche Winter-Gericht zubereiten. Das Beste: Man benötigt lediglich Kartoffeln, Salz und Öl zum Braten.
Die in der Schale gekochten Kartoffeln mindestens 1 Tag auskühlen und trocknen lassen. Schälen und auf der Röschtiraffel in möglichst lange Streifen raffeln.
Erdnussöl in heisse Pfanne geben, Röschtistreifen einlegen und salzen. Wenden und zur Röschti formen.
Mit Butterflocken belegen. Bei mittlerer Temperatur bräteln. Wenn die Butterflocken zerlaufen sind und ein kleines Räuchlein an der Röschtiseite aufsteigt, die Röschti wenden.
Mit weiteren Butterflocken belegt fertigbräteln.
