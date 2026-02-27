Artischocken werden zu einer zarten Symphonie des guten Geschmacks – perfekt für den Start in die Saison. Die stacheligen Delikatessen sind nur in einem kurzen Zeitfenster in bester Qualität erhältlich. Man geniesst sie fein geschnitten als Salat, gedämpft als Vorspeise, gebraten als Beilage, geschmort im Risotto – oder eben aus dem Ofen, im eigenen aromatischen Sud. Hier findet ihr ein einfaches, aber schmackhaftes Rezept für Artischocken aus dem Ofen mit Burrata.