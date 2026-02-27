Artischocken werden zu einer zarten Symphonie des guten Geschmacks – perfekt für den Start in die Saison. Die stacheligen Delikatessen sind nur in einem kurzen Zeitfenster in bester Qualität erhältlich. Man geniesst sie fein geschnitten als Salat, gedämpft als Vorspeise, gebraten als Beilage, geschmort im Risotto – oder eben aus dem Ofen, im eigenen aromatischen Sud. Hier findet ihr ein einfaches, aber schmackhaftes Rezept für Artischocken aus dem Ofen mit Burrata.
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Saft der Zitrone in eine Schüssel mit kaltem Wasser pressen.
Die äusseren Blätter der Artischocken entfernen, bis der hellere Ansatz sichtbar wird.
Die dunklen Blattspitzen bis zum hellen Bereich wegschneiden.
Den Stiel schälen und auf etwa 10 cm zurückschneiden.
Die Artischocken längs halbieren, das Heu entfernen und die Artischocken sogleich in das Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht dunkel verfärben.
Die Artischocken mit der Schnittfläche nach unten in einen Bräter oder eine Auflaufform legen.
Mit Bouillon, Wein und Condimento bianco übergiessen, das Lorbeerblatt, etwas von der Petersilie und die Knoblauchzehen dazugeben.
Im Ofen rund 60 Minuten schmoren. Dabei alle 15 Minuten wenden.
Die Artischocken auf Teller verteilen.
Den köstlichen Sud mit Salz und Pfeffer abschmecken, über die Artischocken giessen, mit ein paar Tropfen Olivenöl beträufeln.
Die Burrata zerteilen, mit Fior di sale würzen und zwischen den Artischocken platzieren.
Mit Petersilie und Frühlingszwiebeln bestreuen.
Knusprige Ciabatta bereithalten, um den köstlichen Geschmack aufzunehmen!