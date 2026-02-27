DE
Frühlingsrezept Ofen-Artischocken mit Burrata – einfaches Rezept

Claudio Del Principe
Publiziert: vor 21 Minuten

Artischocken werden zu einer zarten Symphonie des guten Geschmacks – perfekt für den Start in die Saison. Die stacheligen Delikatessen sind nur in einem kurzen Zeitfenster in bester Qualität erhältlich. Man geniesst sie fein geschnitten als Salat, gedämpft als Vorspeise, gebraten als Beilage, geschmort im Risotto – oder eben aus dem Ofen, im eigenen aromatischen Sud. Hier findet ihr ein einfaches, aber schmackhaftes Rezept für Artischocken aus dem Ofen mit Burrata.

Portionen4
Zubereitungs-Zeit30 Min
Kochzeit60 Min
Zutaten
12kleine Artischocken (z. B. Spinosi aus Sardinien oder Albenga)
1 unbehandelte Zitrone
EtwasOlivenöl extra vergine
1 LHühner- oder Gemüsebouillon
1 Schuss trockener Weisswein
1 Schuss Condimento bianco oder weisser Balsamessig
1Lorbeerblatt
1 Bundflache Petersilie, samt Stängeln fein geschnitten
2Knoblauchzehen, ungeschält gequetscht
EtwasSalz und Pfeffer
2 KugelnBurrata (oder gute Büffelmozzarella)
2Frühlingszwiebeln, fein geschnitten
Zubereitung
Schritt 1/14

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Schritt 2/14

Den Saft der Zitrone in eine Schüssel mit kaltem Wasser pressen.

Schritt 3/14

Die äusseren Blätter der Artischocken entfernen, bis der hellere Ansatz sichtbar wird.

Schritt 4/14

Die dunklen Blattspitzen bis zum hellen Bereich wegschneiden.

Schritt 5/14

Den Stiel schälen und auf etwa 10 cm zurückschneiden.

Schritt 6/14

Die Artischocken längs halbieren, das Heu entfernen und die Artischocken sogleich in das Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht dunkel verfärben.

Schritt 7/14

Die Artischocken mit der Schnittfläche nach unten in einen Bräter oder eine Auflaufform legen.

Schritt 8/14

Mit Bouillon, Wein und Condimento bianco übergiessen, das Lorbeerblatt, etwas von der Petersilie und die Knoblauchzehen dazugeben.

Schritt 9/14

Im Ofen rund 60 Minuten schmoren. Dabei alle 15 Minuten wenden.

Schritt 10/14

Die Artischocken auf Teller verteilen.

Schritt 11/14

Den köstlichen Sud mit Salz und Pfeffer abschmecken, über die Artischocken giessen, mit ein paar Tropfen Olivenöl beträufeln.

Schritt 12/14

Die Burrata zerteilen, mit Fior di sale würzen und zwischen den Artischocken platzieren.

Schritt 13/14

Mit Petersilie und Frühlingszwiebeln bestreuen.

Schritt 14/14

Knusprige Ciabatta bereithalten, um den köstlichen Geschmack aufzunehmen!

