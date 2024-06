Es ist eine der grössten Foodwaste-Fallen: zu viel kochen. Überschüssige Pasta, überschüssiges Grillfleisch, überschüssige Kartoffeln. Was wird aus diesen Nahrungsmitteln am nächsten Tag? Foodwaste? Oder ein ganz neues Gericht? Dieses Mal geht es um Gschwellti, wie wir Schweizer die Pellkartoffeln nennen. Liegen noch Gschwellti vom Vortag herum? Kein Grund, sie direkt in den Abfall zu werfen. Einfach und schnell werden aus ihnen Pancakes.