Scones sind der Klassiker für den englischen Afternoon Tea. Doch das leckere Gebäck, serviert mit Clotted Cream und Marmelade passt ideal zum Frühstück oder Brunch. Wir haben dieses Rezept ausprobiert, und warme Scones schmecken einfach nur herrlich!
In einer grossen Schüssel Mehl, Backpulver, Zucker und Salz gut vermischen.
Butter grob reiben und kalt beigeben.
Mit der Hand alles zu einer krümeligen Masse verkneten.
Milch langsam beigeben und schnell alles zu einem weichen Teig vermischen, bis er gleichmässig ist.
Teig flach drücken, zudecken und kühl stellen. Der Teig muss mind. 30 Minuten ruhen, man kann ihn aber schon abends vorbereiten und am nächsten Tag rausholen.
Backofen auf 200 Grad vorheizen.
Teig ca. 2 cm dick auswallen. Geheimtipp: Den Teig zusammenfalten und nochmals auswallen.
Mit einer Form oder Glas (Diameter ca. 5 cm) ca. 20 Scones ausstechen.
Das Gebäck auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Milch bestreichen.
Ca. 15 Minuten bei 200 Grad ohne Umluft backen.
Scones werden traditionell warm mit Konfitüre und Clotted Cream serviert. Statt Clotted Cream kann man auch Doppel-Rahm servieren oder geschlagenen Rahm dazu servieren.