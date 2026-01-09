Knusprig aussen, saftig innen – dieses Haferflocken-Brot ohne Mehl ist der perfekte Beweis, dass Low-Carb auch richtig lecker sein kann. Mit wenigen Zutaten und ganz ohne grossen Aufwand zauberst du ein Brot, das sich ideal für ein gesundes Frühstück oder eine herzhafte Brotzeit eignet. Ob pur, mit Aufstrich oder herzhaft belegt: Dieses einfache Rezept wird garantiert schnell zum neuen Küchenliebling.
Ofen auf 175 Grad Umluft vorheizen.
Eier und Joghurt in einer Schüssel verrühren.
Haferflocken, Salz und Backpulver miteinander vermischen.
Beide Mischungen vermischen, bis ein glatter Teig entsteht.
Brotlaib formen und diesen in eine Kastenform geben.
Brot für 60 Minuten im Backofen backen.
Danach einen Deckel auf die Form geben und noch 10 Minuten backen.
