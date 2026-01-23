Nichts ist besser an einem trüben, kalten und regnerischen Tag als ein leckeres Frühstück. Eine warme Mahlzeit mit Eiern, Würstchen und Speck eignet sich perfekt für alle, die es morgens gern herzhaft haben.
Den Backofen auf 80 °C Umluft vorheizen: Das ist wichtig, um alle Zutaten warmzuhalten.
In einer grossen Pfanne Würstchen von allen Seiten etwa 10 Minuten anbraten. In der gleichen Pfanne den Speck von beiden Seiten goldbraun und knusprig anbraten.
Alles anschliessend im vorgeheizten Ofen warm halten.
Die Bohnen in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten aufköcheln. Die Bohnen ständig umrühren, sonst brennen sie an.
Die Pfanne nehmen und das Gemüse im Fett von Speck und Würstchen anbraten, wenn nicht genug Fett vorhanden etwas Öl dazugeben.
Das Gemüse im Ofen warm halten.
Die Toastscheiben im Toaster goldbraun rösten und jeweils einmal diagonal halbieren, die dreieckige Form ist typisch für ein original englisches Frühstück. Nach Belieben mit Butter bestreichen.
Die Pfanne mit einem Stück Küchenrolle sauber machen und mit etwas Öl die Eier braten. Man kann Spiegeleier (fried) oder Rühreier (scrambled) machen, je nach Geschmack. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Aus den Orangen den frischen Saft pressen.
Alle vorbereiteten Komponenten aus dem Ofen nehmen und auf den Tellern dekorativ anrichten, dazu die knusprigen Toastscheiben geben.
Taditionell serviert man das typisch englische Frühstück mit einem Breakfast Tea mit Milch und Zucker.
Tipp: Zum Original English Breakfast gehört auch Black Pudding, eine britische Blutwurst.