Hawaii-Toast ist ein klassisches deutsches Gericht, das aus einer Scheibe Toastbrot, Kochschinken, Ananas, geschmolzenem Käse und oft einer Kirsche oder Preiselbeeren als Garnierung besteht. Er wird überbacken und hat eine süss-salzige Geschmacksnote, die an tropische Aromen erinnert. Der deutsche Fernsehkoch Clemens Wilmenrod gilt als Erfinder des Hawaii-Toasts. Er präsentierte das Rezept erstmals in den 1950er-Jahren in seiner Kochsendung. Wilmenrod war bekannt für einfache, aber kreative Gerichte und machte viele Klassiker der Nachkriegszeit populär. So wurde auch der Hawaii-Toast zum Kultgericht. Heute gibt es sogar einen Hawaii-Toast-Day, der am 20. Februar gefeiert wird.