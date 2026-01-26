Shakschuka, eine Spezialität der israelischen und nordafrikanischen Küche, erobert Europa. Das ist genau das Richtige für alle, die herzhaft frühstücken. Unser Shakschuka-Rezept garantiert Freude am Kochen und schmeckt am besten direkt aus der Pfanne!

Tipp: Shakshuka schmeckt besonders gut direkt aus der Pfanne mit luftigem Pita-Brot.