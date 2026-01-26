DE
Frühstück auf israelisch Shakshuka - Leckere Spezialität aus Eiern und Gemüse

Publiziert: 14:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten

Shakschuka, eine Spezialität der israelischen und nordafrikanischen Küche, erobert Europa. Das ist genau das Richtige für alle, die herzhaft frühstücken. Unser Shakschuka-Rezept garantiert Freude am Kochen und schmeckt am besten direkt aus der Pfanne!

Tipp: Shakshuka schmeckt besonders gut direkt aus der Pfanne mit luftigem Pita-Brot.

Shakshuka - So kennen Sie Spiegeleier noch nicht!
Portionen4
Nährwert / Person234 kcal
Zubereitungs-Zeit45
Zutaten
4Eier
1Zwiebel
2Knoblauchzehen
1 Dosepürierte Tomaten
2Peperoni
100gFeta Käse
1 BundPetersilie
1 Bund Koriander
1 ELHarissa
2 ELOlivenöl
1 ELbrauner Zucker
EtwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/10

Backofen auf 200-220 Grad vorheizen.

Schritt 2/10

Die Peperoni auf einem Blech verteilen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Das Gemüse ca. 10 Minuten backen und anschliessend auskühlen lassen.

Schritt 3/10

In der Zwischenzeit die Zwiebel und den Knoblauch klein schneiden und die Petersilie und den Koriander fein hacken. Olivenöl in der Pfanne erhitzen.

Schritt 4/10

Die Kerne der Peperoni entfernen und die Haut vom Fleisch ziehen.

Schritt 5/10

Knoblauch und Zwiebel in der Pfanne scharf anrösten, Peperoni ohne Haut klein schneiden und dazu geben, mit braunem Zucker karamellisieren und alles ca. 10 Minuten dünsten.

Schritt 6/10

Pürierte Tomaten und Harissa hinzufügen und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Wenn die Masse zu dick wird mit Wasser verdünnen.

Schritt 7/10

Die Hälfte der Petersilie und des Korianders daruntermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 8/10

Eine ofenfeste Pfanne oder Form nehmen und die Sauce hineingiessen. Mit einem Löffel vier Vertiefungen machen und die rohen Eier einschlagen.

Schritt 9/10

Im Backofen bei 200-220 Grad backen, bis die Eier gar sind.

Schritt 10/10

Anschliessend mit den Kräutern und dem Feta garnieren und am besten direkt aus der heissen Form dippen und geniessen.

