Shakschuka, eine Spezialität der israelischen und nordafrikanischen Küche, erobert Europa. Das ist genau das Richtige für alle, die herzhaft frühstücken. Unser Shakschuka-Rezept garantiert Freude am Kochen und schmeckt am besten direkt aus der Pfanne!
Tipp: Shakshuka schmeckt besonders gut direkt aus der Pfanne mit luftigem Pita-Brot.
Backofen auf 200-220 Grad vorheizen.
Die Peperoni auf einem Blech verteilen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Das Gemüse ca. 10 Minuten backen und anschliessend auskühlen lassen.
In der Zwischenzeit die Zwiebel und den Knoblauch klein schneiden und die Petersilie und den Koriander fein hacken. Olivenöl in der Pfanne erhitzen.
Die Kerne der Peperoni entfernen und die Haut vom Fleisch ziehen.
Knoblauch und Zwiebel in der Pfanne scharf anrösten, Peperoni ohne Haut klein schneiden und dazu geben, mit braunem Zucker karamellisieren und alles ca. 10 Minuten dünsten.
Pürierte Tomaten und Harissa hinzufügen und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Wenn die Masse zu dick wird mit Wasser verdünnen.
Die Hälfte der Petersilie und des Korianders daruntermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Eine ofenfeste Pfanne oder Form nehmen und die Sauce hineingiessen. Mit einem Löffel vier Vertiefungen machen und die rohen Eier einschlagen.
Im Backofen bei 200-220 Grad backen, bis die Eier gar sind.
Anschliessend mit den Kräutern und dem Feta garnieren und am besten direkt aus der heissen Form dippen und geniessen.