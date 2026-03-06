Ei mit Bärlauch ist nicht nur ein Genuss, sondern verleiht dem Frühlingsfrühstück eine belebende Note. Ein Bärlauch-Omelett mit Tomaten und Zucchini ist ideal für alle, die Wert auf eine gesunde Ernährung legen.

Bärlauch ist eine wahre Vitaminbombe, und auch Zucchini stecken voller wertvoller Nährstoffe. So spielt Vitamin B1 eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel und ist essenziell für die Funktion von Nerven und Muskeln. Eier wiederum liefern reichlich Biotin, das für kräftige Nägel und schönes Haar sorgt. Zudem hält das hochwertige Eiweiss lange satt und unterstützt eine schlanke, fitte Figur.

Je nach Saison lässt sich das Omelett auch mit Erbsen, Brokkoli, Frühlingszwiebeln oder Peperoni variieren – eine köstliche und nährstoffreiche Mahlzeit für jeden Tag.