Was ist eigentlich ein Tafelspitz? Das gute Fleisch entspricht dem Huftdeckel. Kaiser Franz Joseph verhalf dem gekochten Rindfleisch zu grosser Popularität, indem er es zu seinem Leibgericht erklärt hat.

Welches Fleisch muss man nehmen?

Fragt den Metzger nach dem Huftdeckel, der schweizerischen Bezeichnung für den österreichischen Tafelspitz. Die Fettschicht auf dem Fleisch nicht muss man nicht wegschneiden. Dieses bringt nämlich echten Geschmack ins Fleisch und schmeckt gekocht wie Mark (das auch nichts anderes als Fett ist!).