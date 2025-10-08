Das Filetsteak Woronoff wird traditionell direkt vor den Gästen flambiert – ein echter Klassiker der gehobenen Küche. Wer allerdings Herr oder Frau Woronoff war, weiss bis heute niemand so genau. Sicher ist nur: Für ein echtes Filet Woronoff braucht es die aromatische Woronoff-Butter, die dem Gericht ihren unverwechselbaren Geschmack verleiht. Sie besteht aus feinster Butter, Cognac, Senf, Worcestersauce und einem Hauch Paprika – eine Kombination, die das zarte Rindsfilet perfekt abrundet und ihm seine feurige Note verleiht.