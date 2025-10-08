DE
Das perfekte Filet Woronoff Die Geheimnisse der Küchenklassiker

Michael Merz
Michael MerzGastro-Experte
Publiziert: 11:26 Uhr
|
Aktualisiert: 11:27 Uhr

Das Filetsteak Woronoff wird traditionell direkt vor den Gästen flambiert – ein echter Klassiker der gehobenen Küche. Wer allerdings Herr oder Frau Woronoff war, weiss bis heute niemand so genau. Sicher ist nur: Für ein echtes Filet Woronoff braucht es die aromatische Woronoff-Butter, die dem Gericht ihren unverwechselbaren Geschmack verleiht. Sie besteht aus feinster Butter, Cognac, Senf, Worcestersauce und einem Hauch Paprika – eine Kombination, die das zarte Rindsfilet perfekt abrundet und ihm seine feurige Note verleiht.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit60 Min.
Zutaten
350 gButter
30 gPeterli
2Knoblauchzehe
80 gSchalotte
30 gDill 
30 gEstragon
EtwasMajoran, Thymian, Paprika und Rosmarin (getrocknet)
15 gSchwarzer Pfeffer
25 gKapern 
20 gSardellenfilets
2 ELSenf
2Zitronen
EtwasWorcestersauce
Nach GeschmackSalz
4Rinderfilets à 100 g
EtwasErdnussöl
20 gButter 
0,2 dlWodka und Cognac 
100 gRahm
Zubereitung
Schritt 1/16

Butter in einer Schale schaumig schlagen.

Schritt 2/16

Fein geschnittene Peterli, zwei gepresste Knoblauchzehen und feinst gewürfelte Schalotte dazugeben. Diese Zutaten sollen heftig unter die weiche Butter gerührt werden.

Schritt 3/16

Dann frischer, fein geschnittener Dill und Estragon dazugeben. Mit getrocknetem Majoran und Thymian abschmecken.

Schritt 4/16

Rosmarin (getrocknet und fein gerebelt), Paprika edelsüss und grob zerstossenen, schwarzen Pfeffer untermischen.

Schritt 5/16

Gehackte Kapern und zermatschte Sardellenfilets, den Abrieb von 2 Zitronen samt englischem Senf dazugeben.

Schritt 6/16

Abgeschmeckt wird mit Salz, schwarzem Pfeffer aus der Mühle und nach persönlichem Gusto mit mehr oder weniger Worcestersauce.

Schritt 7/16

Dann die Woronoff-Butter zu einer Rolle formen und kalt stellen.

Schritt 8/16

Vier Rinderfilets vorbereiten.

Schritt 9/16

Den Bratofen auf 70 Grad vorheizen, das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen.

Schritt 10/16

In der heissen Pfanne in einem Hauch Erdnussöl anbraten. Das Fleisch nach etwa zwei Minuten drehen und Butter dazugeben. Diese schäumt auf, circa. 2 Minuten ruhen lassen.

Schritt 11/16

Das Fleisch dazugeben, mit etwas Alufolie bedecken und in den Bratofen stellen. Die Ofentüre soll leicht geöffnet bleiben.

Schritt 12/16

Die heisse Pfanne mit je 0,2 dl Wodka und Cognac ablöschen. Den Bratensatz unter Rühren auflösen. Rahm zugiessen. Weiterrühren.

Schritt 13/16

Alles auf die Hälfte einköcheln und 100 g Woronoff-Butter zufügen.

Schritt 14/16

Unter sanftem Pfannenschwenken alles zu einer sämigen Sauce binden. Achtung! Diese Sauce darf unter keinen Umständen noch einmal aufkochen, weil sie sich sonst trennt!

Schritt 15/16

Das Fleisch kommt nun in die Pfanne und wird rasch in der Sauce gedreht.

Schritt 16/16

Dann zu Frühlingsgemüse oder streichholzfeinen Pommes Allumettes auf die Teller anrichten. Noch etwas Sauce über das Fleisch träufeln.

