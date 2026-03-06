DE
Gesundes aus dem Backofen Blitzschnelles Lachs-Spinat-Rezept

Publiziert: 12:11 Uhr
Aktualisiert: 15:33 Uhr

Simpel, aber sehr schmackhaft: Bei diesem köstlichen Gericht – Lachs aus dem Ofen garniert mit Kartoffeln und Blattspinat – kann man nichts falsch machen. Das Rezept ist sehr einfach und eignet sich gut, wenn du Gäste erwartest:

Portionen4
Zubereitungs-Zeit45 Min.
Kochzeit20 Min.
Zutaten
1 kgKartoffeln, mehligkochend
1 PackungBlattspinat, tiefgekühlt
4 Zehen Knoblauch
4Lachsfilet
1Zitrone
4 clCrème Fraîche
50 gWeisswein
100 mlGemüsebouillon
2 ELButter
EtwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/11

Kartoffeln in einem grossen Topf weich kochen.

Schritt 2/11

Kurz auskühlen lassen und schälen.

Schritt 3/11

Mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken (Alternativ gehts auch mit einer Gabel).

Schritt 4/11

Kartoffelstampf in der Ofenform verteilen.

Schritt 5/11

Gefrorenen Spinat auf dem Kartoffelstampf verteilen.

Schritt 6/11

Knoblauchzehen schälen und ganz in der Form verteilen.

Schritt 7/11

Lachstranchen säubern und auf das Gemüse legen.

Schritt 8/11

Zitrone waschen und einige feine Scheiben abschneiden. Scheiben auf den Lachs legen.

Schritt 9/11

Crème Fraîche, Weisswein und Bouillon mischen und über das Lachs-Gemüse geben.

Schritt 10/11

Die Butter in kleinen Flöckchen in der Form verteilen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 11/11

Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad ca. 20 Minuten garen.

