Simpel, aber sehr schmackhaft: Bei diesem köstlichen Gericht – Lachs aus dem Ofen garniert mit Kartoffeln und Blattspinat – kann man nichts falsch machen. Das Rezept ist sehr einfach und eignet sich gut, wenn du Gäste erwartest:
Kartoffeln in einem grossen Topf weich kochen.
Kurz auskühlen lassen und schälen.
Mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken (Alternativ gehts auch mit einer Gabel).
Kartoffelstampf in der Ofenform verteilen.
Gefrorenen Spinat auf dem Kartoffelstampf verteilen.
Knoblauchzehen schälen und ganz in der Form verteilen.
Lachstranchen säubern und auf das Gemüse legen.
Zitrone waschen und einige feine Scheiben abschneiden. Scheiben auf den Lachs legen.
Crème Fraîche, Weisswein und Bouillon mischen und über das Lachs-Gemüse geben.
Die Butter in kleinen Flöckchen in der Form verteilen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad ca. 20 Minuten garen.