An Weihnachten darf das Menü durchaus etwas ausgefallener sein. Und das Beste kommt zum Schluss: warme Bratäpfel mit würzig-süsser Mandel-Füllung und feiner Vanillesauce! In diesem Rezept wird auf ein paar frische und einfache Zutaten gesetzt, die dafür spektakulär inszeniert werden.
Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
Von jedem Apfel einen «Deckel» abschneiden. Die Äpfel mit einem Löffel aushöhlen.
Gemahlene Mandeln, Rosinen, Margarine, Zucker und Zimt in einer kleinen Bratpfanne anrösten. Die ausgehöhlten Äpfel in eine Backform stellen und mit der Mandel-Mischung füllen.
Den Orangensaft über die Äpfel giessen. Die Äpfel ohne Deckel etwa 20 Minuten in der Ofenmitte backen. Danach die Deckel auf die Äpfel legen und fünf Minuten weiterbacken.
Währenddessen die Milchalternative aufkochen und den Vanillezucker darin auflösen. In einem Glas ein Esslöffel Maisstärke mit zwei Esslöffeln kaltem Wasser verrühren, dann zur Sauce dazugeben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren einkochen.
Die Äpfel mit der warmen Vanillesauce servieren.
Tipp: Die Bratäpfel vorbereiten und kurz vor dem Servieren nur noch backen.
Kochbuch «Vegan unter 5 Franken», Joel Adank und Muriel Widmer