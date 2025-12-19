An Weihnachten darf das Menü durchaus etwas ausgefallener sein. Und das Beste kommt zum Schluss: warme Bratäpfel mit würzig-süsser Mandel-Füllung und feiner Vanillesauce! In diesem Rezept wird auf ein paar frische und einfache Zutaten gesetzt, die dafür spektakulär inszeniert werden.