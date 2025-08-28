Die Reineclaude zeichnet sich durch ein besonders fruchtiges Aroma aus, das Fleischsaucen verfeinert und hervorragend zu Schimmelkäse passt. In der Küche lässt sie sich wie herkömmliche Pflaumen verwenden. Aufgrund ihrer frischen Süsse – fast 14 Gramm Zucker pro 100 Gramm – ist sie ein ideales Tafelobst. Ihr Aroma entfaltet sich ebenso in Kuchen, Wähen, Konfitüren oder Desserts. Beim Karamellisieren zeigt die Edelfrucht ihre ganze Magie: In Kombination mit Zucker, Rosmarin und Orange entsteht ein Geschmack, der perfekt zu Fleisch und Käse harmoniert.
Die Nadeln eines Rosmarin-Zweigs fein hacken.
Zucker auf einen Teller geben und etwa 500 Gramm Reineclauden halbieren und den Stein entfernen.
Die Orangen gut waschen und halbieren. Die Orangenzesten reiben und zurseite stellen. Aus der Ornagen Saft pressen.
Nun die Pflaumen mit der Schnittseite kräftig in den Zucker drücken und sie mit der Zuckerseite nach unten in 2 EL Öl in einer Bratpfanne erhitzen und karamellisieren lassen.
Danach mit dem Orangensaft ablöschen und köcheln lassen, bis sich der Karamell aufgelöst hat.
Die Orangenzesten und den Rosmarin dazugeben und mit gemahlenem schwarzem Pfeffer nachwürzen.