Die Reineclaude zeichnet sich durch ein besonders fruchtiges Aroma aus, das Fleischsaucen verfeinert und hervorragend zu Schimmelkäse passt. In der Küche lässt sie sich wie herkömmliche Pflaumen verwenden. Aufgrund ihrer frischen Süsse – fast 14 Gramm Zucker pro 100 Gramm – ist sie ein ideales Tafelobst. Ihr Aroma entfaltet sich ebenso in Kuchen, Wähen, Konfitüren oder Desserts. Beim Karamellisieren zeigt die Edelfrucht ihre ganze Magie: In Kombination mit Zucker, Rosmarin und Orange entsteht ein Geschmack, der perfekt zu Fleisch und Käse harmoniert.