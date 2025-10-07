DE
Wähe légère Knusprig, leicht, köstlich: Die Zwetschgenwähe neu gedacht

Claudia Müller, Ernährungsberaterin
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten

Obwohl die Wähe oft als echte Kalorienbombe gilt, müsst ihr auf sie keineswegs verzichten. Wir zeigen euch die Wähe légère – mit deutlich weniger Kalorien, aber garantiert genauso viel Geschmack. Entscheidend ist dabei die Wahl des Teigs: Statt schwerem Butter-, Blätter- oder Kuchenteig verwenden wir leichten Pizzateig! So wird die Wähe nicht nur bekömmlicher, sondern bekommt auch eine wunderbar knusprige Textur. Perfekt für alle, die Genuss und Leichtigkeit verbinden möchten.

Wähen müssen nicht zwangsweise mit Blätterteig gemacht sein
Foto: Thinkstock
Portionen6
Nährwert / Person316
Zubereitungs-Zeit15
Kochzeit40
Zutaten
260 gPizzateig
2 ELWeizenkleie
3 ELHaselnuss, gemahlen
350 gZwetschgen (oder andere Früchte), frisch oder tiefgekühlt
2 dlMilchdrink
2Hühnerei
20 gMagerquark
1 TLZitronensaft
1 TLZitronenschale gerieben
1/2 TLVanillezucker
Nach BeliebenSüssstoff
Zubereitung
Schritt 1/8

Den Pizzateig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und einen kleinen Rand formen.

Schritt 2/8

Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen.

Schritt 3/8

Die Weizenkleie und die Haselnüsse darauf gleichmässig verteilen.

Schritt 4/8

Die Zwetschgen waschen halbieren und entkernen. Die Fruchthälften gleichmässig auf dem Wähenboden verteilen.

Schritt 5/8

Die Milch, das Ei und den Magerquark gut miteinander verrühren.

Schritt 6/8

Zitronensaft, Zitronenschale und Vanillezucker dazugeben und alles nochmals gut durchmischen.

Schritt 7/8

Den Guss über den Wähenbelag giessen.

Schritt 8/8

Die Wähe im vorgeheizten Ofen während etwa 40 Minuten bei 200°C backen.

