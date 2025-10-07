Obwohl die Wähe oft als echte Kalorienbombe gilt, müsst ihr auf sie keineswegs verzichten. Wir zeigen euch die Wähe légère – mit deutlich weniger Kalorien, aber garantiert genauso viel Geschmack. Entscheidend ist dabei die Wahl des Teigs: Statt schwerem Butter-, Blätter- oder Kuchenteig verwenden wir leichten Pizzateig! So wird die Wähe nicht nur bekömmlicher, sondern bekommt auch eine wunderbar knusprige Textur. Perfekt für alle, die Genuss und Leichtigkeit verbinden möchten.
Den Pizzateig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und einen kleinen Rand formen.
Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen.
Die Weizenkleie und die Haselnüsse darauf gleichmässig verteilen.
Die Zwetschgen waschen halbieren und entkernen. Die Fruchthälften gleichmässig auf dem Wähenboden verteilen.
Die Milch, das Ei und den Magerquark gut miteinander verrühren.
Zitronensaft, Zitronenschale und Vanillezucker dazugeben und alles nochmals gut durchmischen.
Den Guss über den Wähenbelag giessen.
Die Wähe im vorgeheizten Ofen während etwa 40 Minuten bei 200°C backen.