Obwohl die Wähe oft als echte Kalorienbombe gilt, müsst ihr auf sie keineswegs verzichten. Wir zeigen euch die Wähe légère – mit deutlich weniger Kalorien, aber garantiert genauso viel Geschmack. Entscheidend ist dabei die Wahl des Teigs: Statt schwerem Butter-, Blätter- oder Kuchenteig verwenden wir leichten Pizzateig! So wird die Wähe nicht nur bekömmlicher, sondern bekommt auch eine wunderbar knusprige Textur. Perfekt für alle, die Genuss und Leichtigkeit verbinden möchten.