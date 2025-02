Wie wärs mit einer dicken Kanelbullar zum Frühstück? Sie findet man in Schweden an jeder Ecke. Kanelbullar (deutsch: Zimtschnecken) sind eine schwedische Backspezialität. Das süsse Gebäck ist so bekannt, dass 1999 der «Tag der Kanelbullar» in Schweden eingeführt wurde. Wer Lust auf eine warme Kanelbullar hat und nicht bis zur nächsten Schweden-Reise warten will, kann dieses Rezept ausprobieren.