DE
FR
Abonnieren

Silvester-Dessert Cake mit Marzipan, Nüssen & Schokolade

Michael Merz
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: 19.12.2025 um 15:50 Uhr

Marzipan, Nüsse, Schokolade: Dieser Cake ist das perfekte Dessert für euer Silvester-Menü.
Knackige Nüsse, zartes Marzipan und reichhaltige Schokolade verbinden sich zu einem köstlichen Geschmackserlebnis, das eure Gäste garantiert begeistert. Ob als krönender Abschluss eines festlichen Abendessens oder als süsser Begleiter zu Kaffee und Sekt – dieser Cake passt perfekt zum Jahreswechsel.

Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Leckerei einfach selbst backen könnt, damit ihr Silvester mit einem besonderen Dessert stilvoll ausklingen lassen könnt. Mit ein paar einfachen Tipps wird euer Cake nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch richtig schön aussehen – ideal für Fotos und festliche Stimmung.

Schoggi-Cake: Das perfekte Dessert für Silvester.
Foto: Getty Images/500px Plus
Portionen10 - 12
Nährwert / Personca. 550 kcal
Zubereitungs-Zeit40
Kochzeit35 Min. + 15 Min. Glasieren
Zutaten
250 gZucker
210 gMandelmasse (Backmarzipan)
300 gVollei (ca. 4 - 5 Eier)
2,5 dlVollmilch
55 gKakaopulver
270 gWeissmehl
6 gBackpulver
100 gGrand cru Couvertüre 65%, fein gehackt
270 gButter, flüssig
60 gHaselnüsse, geröstet und fein gehackt
45 gMandeln, geröstet und fein gehackt
45 gPistazien, geröstet, gehackt
1 Msp. Zimt
1 Msp. Vanille
1 Msp. Nelken, gemahlen
120 gFür Schokoladenglasur: Butter
160 gDunkle Schokolade
Zubereitung
Schritt 1/11

Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Schritt 2/11

Haselnüsse, Mandeln und Pistazien auf Backblech im vorgeheizten Ofen ca. 8 Minuten rösten. Alternativ auf kleiner Stufe in einer Bratpfanne. Fein hacken und auskühlen lassen.

Schritt 3/11

Für den Teig in einer Schüssel Zucker und Mandelmasse mischen. 

Schritt 4/11

Nach und nach Eier zugeben und rühren, bis die Masse heller wird. Milch hinzufügen und ca. 10 Minuten weiterschlagen.

Schritt 5/11

Kakaopulver, Weissmehl und Backpulver über Masse sieben und unterheben.

Schritt 6/11

Grand-Cru-Couvertüre, gehackte Haselnüsse, Mandeln und Pistazien vermischen. Unter den Teig heben. 

Schritt 7/11

Zimt, Vanille, Nelken und zum Schluss flüssige Butter zugeben und unterrühren.

Schritt 8/11

Masse in gefettete Cakeform geben (alternativ auch mit Backpapier ausgelegt) und bei 180 Grad in der unteren Hälfte des Backofens für ca. 30-35 Minuten backen.

Schritt 9/11

Auf Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.

Schritt 10/11

Butter und Schokolade etwas zerkleinern und in einer Schüssel erwärmen. Ständig rühren, damit nichts anbrennt; am besten geht das in einem Wasserbad.

Schritt 11/11

Gleichmässig über erkalteten Cake ziehen und erhärten lassen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen