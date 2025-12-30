Marzipan, Nüsse, Schokolade: Dieser Cake ist das perfekte Dessert für euer Silvester-Menü.
Knackige Nüsse, zartes Marzipan und reichhaltige Schokolade verbinden sich zu einem köstlichen Geschmackserlebnis, das eure Gäste garantiert begeistert. Ob als krönender Abschluss eines festlichen Abendessens oder als süsser Begleiter zu Kaffee und Sekt – dieser Cake passt perfekt zum Jahreswechsel.
Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Leckerei einfach selbst backen könnt, damit ihr Silvester mit einem besonderen Dessert stilvoll ausklingen lassen könnt. Mit ein paar einfachen Tipps wird euer Cake nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch richtig schön aussehen – ideal für Fotos und festliche Stimmung.
Ofen auf 180 Grad vorheizen.
Haselnüsse, Mandeln und Pistazien auf Backblech im vorgeheizten Ofen ca. 8 Minuten rösten. Alternativ auf kleiner Stufe in einer Bratpfanne. Fein hacken und auskühlen lassen.
Für den Teig in einer Schüssel Zucker und Mandelmasse mischen.
Nach und nach Eier zugeben und rühren, bis die Masse heller wird. Milch hinzufügen und ca. 10 Minuten weiterschlagen.
Kakaopulver, Weissmehl und Backpulver über Masse sieben und unterheben.
Grand-Cru-Couvertüre, gehackte Haselnüsse, Mandeln und Pistazien vermischen. Unter den Teig heben.
Zimt, Vanille, Nelken und zum Schluss flüssige Butter zugeben und unterrühren.
Masse in gefettete Cakeform geben (alternativ auch mit Backpapier ausgelegt) und bei 180 Grad in der unteren Hälfte des Backofens für ca. 30-35 Minuten backen.
Auf Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.
Butter und Schokolade etwas zerkleinern und in einer Schüssel erwärmen. Ständig rühren, damit nichts anbrennt; am besten geht das in einem Wasserbad.
Gleichmässig über erkalteten Cake ziehen und erhärten lassen.