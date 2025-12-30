Marzipan, Nüsse, Schokolade: Dieser Cake ist das perfekte Dessert für euer Silvester-Menü.

Knackige Nüsse, zartes Marzipan und reichhaltige Schokolade verbinden sich zu einem köstlichen Geschmackserlebnis, das eure Gäste garantiert begeistert. Ob als krönender Abschluss eines festlichen Abendessens oder als süsser Begleiter zu Kaffee und Sekt – dieser Cake passt perfekt zum Jahreswechsel.

Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Leckerei einfach selbst backen könnt, damit ihr Silvester mit einem besonderen Dessert stilvoll ausklingen lassen könnt. Mit ein paar einfachen Tipps wird euer Cake nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch richtig schön aussehen – ideal für Fotos und festliche Stimmung.