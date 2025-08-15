Dieser klassische USA-Pie ist genau richtig für jdenen Anlass. Lauwarm und mit einer Kugel Vanilleglacé – unschlagbar! Das Rezept sollte man unbedingt probieren.
Ca. 50 g. Zucker mit Salz mischen, Butter dazu geben und mit den Händen verkneten.
Mehl dazugeben und mit den Händen oder einem Zerkleinerer verkneten, bis sich grosse Streusel bilden.
Eine Mulde bilden und Eiswasser hineingiesen. Dabei den Teig mit den Händen vermengen, bis das Wasser vollständig eingearbeitet ist und sich ein Streuselteig gebildet hat.
Den Teig zu einer Kugel formen und halbieren. Jede Hälfte zu einer Scheibe formen, in Frischhaltefolie einwickeln und ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen.
Für die Füllung den restlichen Zucker mit Zitronenabrieb in einer grossen Schüssel verrühren.
Stärke und Salz unterrühren.
Anschliessend Kirschen dazugeben und vermengen, bis sie mit der Zuckerschicht ummantelt sind.
Backofen auf 190 °C vorheizen. Kuchen-Form einfetten.
Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, etwa 20 Min. ruhen lassen.
Arbeitsfläche leicht bemehlen und eine Teighälfte zu einem Kreis ausrollen, der ca. 0,5 cm dick ist.
Den ausgerollten Teig vorsichtig in die Form legen, dabei den überstehenden Teig über den Rand der Form hängen lassen. Kirschfüllung auf den Teig giessen.
Die zweite Teighälfte ebenfalls kreisförmig ausrollen, bis der Teig ca. 0,5 cm dick ist.
Danach in 2,5 cm breite Streifen schneiden. Mit diesen Streifen ein Teiggitter über die Kirschfüllung legen. Die Seiten leicht zusammendrücken, damit der Teig zusammenhält.
Ei aufschlagen und das Teiggitter damit einpinseln. Grosszügig Rohrzucker darauf streuen.
Kuchen bei 190 °C ca. 1 Stunde backen, oder bis die Teigkruste goldbraun ist und die Füllung Blasen bildet.