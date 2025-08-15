DE
Zum Nachbacken So machst du einen American Cherry Pie

Dieser klassische USA-Pie ist genau richtig für jdenen Anlass. Lauwarm und mit einer Kugel Vanilleglacé – unschlagbar! Das Rezept sollte man unbedingt probieren.

American Cherry Pie — schnell und lecker
Foto: Getty Images
PortionenSpingform, Ø 24 cm
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit60 Min.
Zutaten
230 gButter
170 gFeinzucker
1Ei
1Zitrone
EtwasSalz
3 ELStärke
350 gMehl
EtwasZucker zum Bestreuen
EtwasButter zum Einfetten
1 kgKirsche
80 mlEiswasser
Zubereitung
Schritt 1/15

Ca. 50 g. Zucker mit Salz mischen, Butter dazu geben und mit den Händen verkneten.

Schritt 2/15

Mehl dazugeben und mit den Händen oder einem Zerkleinerer verkneten, bis sich grosse Streusel bilden.

Schritt 3/15

Eine Mulde bilden und Eiswasser hineingiesen. Dabei den Teig mit den Händen vermengen, bis das Wasser vollständig eingearbeitet ist und sich ein Streuselteig gebildet hat.

Schritt 4/15

Den Teig zu einer Kugel formen und halbieren. Jede Hälfte zu einer Scheibe formen, in Frischhaltefolie einwickeln und ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen.

Schritt 5/15

Für die Füllung den restlichen Zucker mit Zitronenabrieb in einer grossen Schüssel verrühren.

Schritt 6/15

Stärke und Salz unterrühren.

Schritt 7/15

Anschliessend Kirschen dazugeben und vermengen, bis sie mit der Zuckerschicht ummantelt sind.

Schritt 8/15

Backofen auf 190 °C vorheizen. Kuchen-Form einfetten.

Schritt 9/15

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, etwa 20 Min. ruhen lassen.

Schritt 10/15

Arbeitsfläche leicht bemehlen und eine Teighälfte zu einem Kreis ausrollen, der ca. 0,5 cm dick ist.

Schritt 11/15

Den ausgerollten Teig vorsichtig in die Form legen, dabei den überstehenden Teig über den Rand der Form hängen lassen. Kirschfüllung auf den Teig giessen.

Schritt 12/15

Die zweite Teighälfte ebenfalls kreisförmig ausrollen, bis der Teig ca. 0,5 cm dick ist.

Schritt 13/15

Danach in 2,5 cm breite Streifen schneiden. Mit diesen Streifen ein Teiggitter über die Kirschfüllung legen. Die Seiten leicht zusammendrücken, damit der Teig zusammenhält.

Schritt 14/15

Ei aufschlagen und das Teiggitter damit einpinseln. Grosszügig Rohrzucker darauf streuen.

Schritt 15/15

Kuchen bei 190 °C ca. 1 Stunde backen, oder bis die Teigkruste goldbraun ist und die Füllung Blasen bildet.

