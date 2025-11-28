Die Torta della Nonna ist ein italienischer Klassiker, der mit cremiger Vanillefüllung und knusprigen Pinienkernen begeistert. Schon der Duft beim Aufschneiden weckt Erinnerungen an gemütliche Nachmittage in der Küche. Der feine, buttrige Teig harmoniert perfekt mit der süßen Füllung und macht den Kuchen zu einem zeitlosen Liebling. Einfach, elegant und unwiderstehlich – ein Stück Italien auf dem Teller.
Für den Mürbeteig das Mehl auf der Arbeitsfläche zu einem Häufchen formen und in die Mitte eine Vertiefung drücken.
Zucker, Ei, 1 Prise Salz, Butter in Stückchen und geriebene Zitronenschale in die Mulde geben. Alles zügig von Hand zu einem glatten Teig verkneten.
Alternativ den Teig in der Küchenmaschine zubereiten.
Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Backofen auf 180 °C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Backform einfetten und bemehlen.
Für die Creme in einem Topf die Eigelbe mit dem Zucker und dem Mehl vermischen.
Vanillezucker, Milch und Sahne hinzugeben und unter ständigem Rühren auf dem Herd erhitzen.
Die Creme vom Herd nehmen, sobald sie kocht, und mit geriebener Zitronenschale würzen. Die Creme mit Frischhaltefolie abdecken und leicht abkühlen lassen.
Den Mürbeteig auf der bemehlten Arbeitsfläche oder einem Holzbrett gross genug ausrollen, damit die Form damit ausgelegt werden kann.
Die Backform mit dem Mürbeteig auslegen, den Rand an der Form festdrücken. Dann die Creme einfüllen.
Mit den Pinienkernen bestreuen und den Kuchen im Ofen auf der mittleren Schiene 50 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.
