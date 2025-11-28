Die Torta della Nonna ist ein italienischer Klassiker, der mit cremiger Vanillefüllung und knusprigen Pinienkernen begeistert. Schon der Duft beim Aufschneiden weckt Erinnerungen an gemütliche Nachmittage in der Küche. Der feine, buttrige Teig harmoniert perfekt mit der süßen Füllung und macht den Kuchen zu einem zeitlosen Liebling. Einfach, elegant und unwiderstehlich – ein Stück Italien auf dem Teller.