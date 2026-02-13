DE
FR
Abonnieren

Kulinarische Verführung zur Fasnachtszeit Rezept für leckere Fasnachts-Schenkeli

Bildschirmfoto 2024-10-30 um 12.41.38.png
Gunda BosselSEO-Redaktorin
Publiziert: 11:29 Uhr

Zur Fasnachtszeit sind sie so unverzichtbar wie Konfetti und Luftschlangen: die köstlichen Schenkeli bzw. Croquets. Im Rezeptbüchlein der Familie haben wir ein einfaches Rezept entdeckt, mit dem diese süssen Leckerbissen garantiert auch dir gelingen und wunderbar schmecken - vor allem ganz frisch sind sie ein Traum. Hier gehts zum Rezept:

Nicht nur an der Fasnacht fein: Schenkeli könnte man fast täglich essen
Foto: flickr.com
Portionenca. 25 Stück
Zubereitungs-Zeitca. 45 Min. (plus Zeit zum Abkühlen)
Zutaten
50 gButter
125 gZucker
1 PriseSalz
2 TLabgeriebene Schale einer Bio-Zitrone
2Eier
2 ELHalbrahm
250 ggesiebtes Mehl
1 LiterPflanzenöl (z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl)
Zubereitung
Schritt 1/5

Butter und Zucker schaumig rühren. Das Salz, die abgeriebene Zitronenschale und nacheinander die Eier unterrühren.

Schritt 2/5

Das Mehl unterheben, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Den Teig eine Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen.

Schritt 3/5

Den Teig in fingerdicke Rollen formen, dann in etwa 5 cm lange Stücke schneiden und die Enden abrunden, so dass die Schenkeli-Form entsteht.

Schritt 4/5

Das Pflanzenöl erhitzen und die Schenkeli langsam darin ausbacken (das Öl sollte nur mässig heiss sein), bis sie leicht braun sind und aufplatzen. Der Prozess sollte etwa 4-5 Minuten dauern. Achtung: Wenn die Schenkeli in sehr heissem Öl zu schnell gebacken werden, sind sie am Ende nicht durchgebacken und bleiben innen teigig.

Schritt 5/5

Die ausgekühlten Schenkeli in einer Blechdose im Kühlschrank aufbewahren (so halten sie bis zu einer Woche).

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen