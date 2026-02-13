Zur Fasnachtszeit sind sie so unverzichtbar wie Konfetti und Luftschlangen: die köstlichen Schenkeli bzw. Croquets. Im Rezeptbüchlein der Familie haben wir ein einfaches Rezept entdeckt, mit dem diese süssen Leckerbissen garantiert auch dir gelingen und wunderbar schmecken - vor allem ganz frisch sind sie ein Traum. Hier gehts zum Rezept:
Butter und Zucker schaumig rühren. Das Salz, die abgeriebene Zitronenschale und nacheinander die Eier unterrühren.
Das Mehl unterheben, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Den Teig eine Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen.
Den Teig in fingerdicke Rollen formen, dann in etwa 5 cm lange Stücke schneiden und die Enden abrunden, so dass die Schenkeli-Form entsteht.
Das Pflanzenöl erhitzen und die Schenkeli langsam darin ausbacken (das Öl sollte nur mässig heiss sein), bis sie leicht braun sind und aufplatzen. Der Prozess sollte etwa 4-5 Minuten dauern. Achtung: Wenn die Schenkeli in sehr heissem Öl zu schnell gebacken werden, sind sie am Ende nicht durchgebacken und bleiben innen teigig.
Die ausgekühlten Schenkeli in einer Blechdose im Kühlschrank aufbewahren (so halten sie bis zu einer Woche).