Schritt 4 / 5

Das Pflanzenöl erhitzen und die Schenkeli langsam darin ausbacken (das Öl sollte nur mässig heiss sein), bis sie leicht braun sind und aufplatzen. Der Prozess sollte etwa 4-5 Minuten dauern. Achtung: Wenn die Schenkeli in sehr heissem Öl zu schnell gebacken werden, sind sie am Ende nicht durchgebacken und bleiben innen teigig.