Apfelkuchen kann alles andere als gewöhnlich sein, denn mit einem Hauch von Meringue-Mandelkruste und einem Schuss köstlicher Vanillesauce wird er zu einem festlichen Highlight. Wie ihr in einfachen Schritten und mit wenigen, aber raffinierten Zutaten eine zauberhafte Torte zaubern könnt, zeigen wir euch hier.