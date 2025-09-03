Apfelkuchen kann alles andere als gewöhnlich sein, denn mit einem Hauch von Meringue-Mandelkruste und einem Schuss köstlicher Vanillesauce wird er zu einem festlichen Highlight. Wie ihr in einfachen Schritten und mit wenigen, aber raffinierten Zutaten eine zauberhafte Torte zaubern könnt, zeigen wir euch hier.
Butter mit Zucker zwischen den Handflächen verreiben. Mehl und Salz dazugeben und zu einem Teig zusammenfügen, nicht kneten.
30 Min. kühl stellen. Ofen auf 180 Grad vorheizen, Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 4 mm dick ausrollen, in eine gebutterte Springform geben.
Teig einstechen, ein Backpapier darauf legen und zum Beschweren 400 g Hülsenfrüchte darauf verteilen. 15 Min. blind backen.
Inzwischen die Äpfel schälen, entkernen und achteln. Mit Zitronensaft und Abrieb in Butter und Vanillezucker 10 Min. bei kleiner Hitze in einem Topf garen.
Hülsenfrüchte und Backpapier vom Mürbeteig entfernen, Apfelschnitze darauf verteilen.
Eiweiss steif schlagen, nach und nach Zucker beigeben, bis der Eischnee glänzt. Am Schluss die Mandeln dazugeben. Auf die Äpfel verteilen. Im Ofen bei 150 Grad 20 Minuten backen, Hitze auf 120 Grad reduzieren und noch mal 30 Min. backen.
Im Ofen bei offener Tür auskühlen lassen, dann auf Platte geben und mit Sauce servieren.
Für Vanillesauce: Zutaten in einem Topf gut verrühren, unter ständigem Umrühren vors Kochen bringen, weiterrühren, bis die Masse cremig ist, vom Herd nehmen und weiterrühren. Durch ein Sieb giessen und zur Tarte servieren.