Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Und falls ihr noch eine Idee für ein köstliches Dessert sucht, liefert Backbuch-Autorin Sophia Lewis Inspiration für eine vegane Alternative. Den Abschluss des Festessens macht der schottische Weihnachtskuchen. Hier spielen Mandeln eine grosse Rolle, was den Kuchen zum perfekten Abschluss des Weihnachtsmenüs macht.

Tipp von Lewis: «Diesen Weihnachtskuchen mag ich sehr. Das Rezept erinnert mich an den britischen Klassiker. Etwas Ähnliches gab es bei uns zu festlichen Anlässen mit Zuckerguss.»