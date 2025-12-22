Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Und falls ihr noch eine Idee für ein köstliches Dessert sucht, liefert Backbuch-Autorin Sophia Lewis Inspiration für eine vegane Alternative. Den Abschluss des Festessens macht der schottische Weihnachtskuchen. Hier spielen Mandeln eine grosse Rolle, was den Kuchen zum perfekten Abschluss des Weihnachtsmenüs macht.
Tipp von Lewis: «Diesen Weihnachtskuchen mag ich sehr. Das Rezept erinnert mich an den britischen Klassiker. Etwas Ähnliches gab es bei uns zu festlichen Anlässen mit Zuckerguss.»
Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen.
In einem Standmixer die Creme Vega mit dem Kokosblütenzucker cremig verquirlen.
Das Aquafaba in einer zweiten Schüssel im Standmixer auf hoher Stufe verquirlen. Die fluffig-leichte Textur ähnelt der von geschlagenem Eiweiss. Zuerst die Creme Vega mit dem Kokosblütenzucker, dann die Mandeln dazugeben.
Mit dem Mehl mischen, bis eine Paste entsteht. Danach die Zitrone auspressen und den Saft mit Sauerkirschen, Kirschsaft, Mandeldrink, Kokosjoghurt, Cranberries und kandierten Zitrusfrüchten zum Teig geben. Alles mit einem Löffel verrühren. Dabei vorsichtig sein, damit die Kirschen nicht matschig werden. Man kann die kandierten Zitrusfrüchte auch weglassen, wenn man auf den raffinierten Zucker verzichten möchte.
Die Mischung in eine Kuchenform geben. Ich verwende für dieses Rezept eine mit etwa 15 Zentimetern Durchmesser. Die Oberseite des Kuchens mit Mandeln dekorieren, dann auf die mittlere Einschubleiste in den Backofen schieben.
Im vorgeheizten Ofen 45 Minuten backen.
Servieren und geniessen!
Rezepz aus dem Buch «Dear Doris» von Sophia Lewis