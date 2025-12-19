Die Originalrezeptur ist ebenso unkompliziert wie raffiniert: fein gemahlene Mandeln, Schokolade, Butter, Zucker und Eier. Alles wird behutsam miteinander vermengt, sodass die Masse luftig bleibt und beim Backen eine zarte Kruste entsteht. Da die Torte ganz ohne Mehl auskommt, ist sie auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet.

Neben der klassischen Variante passt besonders gut die erfrischende Version mit weisser Schokolade, Zitrone und einem Schuss Limoncello zum festlichen Menü. Ob zum Kaffee, als Dessert oder für besondere Anlässe: Die Torta Caprese macht immer eine «bella figura» und begeistert selbst anspruchsvolle Gaumen auf Anhieb.