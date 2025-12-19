Die Originalrezeptur ist ebenso unkompliziert wie raffiniert: fein gemahlene Mandeln, Schokolade, Butter, Zucker und Eier. Alles wird behutsam miteinander vermengt, sodass die Masse luftig bleibt und beim Backen eine zarte Kruste entsteht. Da die Torte ganz ohne Mehl auskommt, ist sie auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet.
Neben der klassischen Variante passt besonders gut die erfrischende Version mit weisser Schokolade, Zitrone und einem Schuss Limoncello zum festlichen Menü. Ob zum Kaffee, als Dessert oder für besondere Anlässe: Die Torta Caprese macht immer eine «bella figura» und begeistert selbst anspruchsvolle Gaumen auf Anhieb.
Mandeln mit Schokolade und Zucker im Mixer zerkleinern.
Butter in Stücken dazugeben und weitermixen.
Mischung in eine Teigschüssel geben. Eier dazuschlagen, Abrieb und Saft von drei Zitronen sowie Limoncello dazugeben und alles gut durchrühren.
Eine Springform (Ø 26 cm) gut ausbuttern, Teig hineinfüllen und Torte bei 180 Grad Unter-/Oberhitze rund 45 Minuten backen.
Auskühlen und am besten über Nacht abgedeckt bei Raumtemperatur durchziehen lassen.
Vor dem Anschneiden mit Puderzucker bestreuen und dekorieren: Zitrone mit dem Gemüsehobel in dünne Scheiben schneiden und auf dem Kuchen auffächern. Mit Minzblättern und gerösteten Mandelsplittern garnieren.