Rezept für Weihnachten Hefezopf mit Nüssen für die Adventszeit

Publiziert: vor 34 Minuten
Aktualisiert: vor 31 Minuten

Zu Weihnachten präsentieren wir euch unsere liebsten Rezepte. Dieses Mal auf der Tafel: Weihnachtlicher Hefezopf mit Schokolade und Nüssen. Hier gibt es das Rezept zum selber Nachbacken.

Portionenca. 8
Zubereitungs-Zeit50 Min. + 4 ½ St. Ruhezeit
Kochzeit45 Min.
Zutaten
Für Vorteig
50 mlLauwarme Milch
25 gWeissmehl
½ TLZucker
15 gFrischhefe, zerbröselt
Für Hefeteig
250 gMehl
100 gMilch
60 gEigelb (ca. 4 Eigelb)
50 gZucker
12 mlSonnenblumenöl
5 mlCognac oder Rum
1 gSalz
¼ ZesteOrange
¼ ZesteZitrone
½ frischeVanillestange, ausgekratzt
Füllung
50 gZucker
35 gEiweiss (ca. 1 Ei)
90 gWalnüsse, geröstet (40 g gemahlen, 50 g gehackt)
1 TLKakaopulver
1Eigelb zum Bestreichen
EtwasZucker zum Bestäuben
1Cakeform von 11 x 30 cm
Zubereitung
Schritt 1/7

Vorteig: Lauwarme Milch, Weissmehl, Zucker und frische Hefe zu einem dünnen Brei mischen. Zugedeckt mindestens 1 Stunde bei Zimmertemperatur gehen lassen.

Schritt 2/7

Hefeteig: Eigelb, Salz, Zucker, Zesten, Vanille, Cognac/Rum und die Hälfte der lauwarmen Butter gut verrühren. Mehl mit Vorteig und Eigelb-Mischung verkneten. Lauwarme Milch dazugeben und 10 bis 15 Minuten kneten (am besten in der Knetmaschine oder mit einem Knetmixer).

Schritt 3/7

Danach mit der restlichen Butter den Teig immer wieder bestreichen und ihn dabei immer wieder von aussen nach innen zusammenfalten.

Schritt 4/7

Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 2 Stunden gehen lassen.

Schritt 5/7

Füllung: Eiweiss zu Eischnee schlagen. Nach und nach Zucker einrieseln lassen und unterheben. Sobald die Masse schön glänzt, Nüsse und Kakao sorgfältig unter Eisschnee heben.

Schritt 6/7

Teig auswallen, mit der Nussfüllung bestreichen und entweder aufrollen oder als Zopf zusammenflechten. In die Cakeform geben und zugedeckt nochmals 1 ½ Stunden gehen lassen.

Schritt 7/7

Backofen auf 185 Grad vorheizen lassen. Dann Hefecake auf der untersten Schiene ca. 35–45 Minuten backen. Aus der Form lösen und auskühlen lassen.

