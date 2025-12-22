Zu Weihnachten präsentieren wir euch unsere liebsten Rezepte. Dieses Mal auf der Tafel: Weihnachtlicher Hefezopf mit Schokolade und Nüssen. Hier gibt es das Rezept zum selber Nachbacken.
Vorteig: Lauwarme Milch, Weissmehl, Zucker und frische Hefe zu einem dünnen Brei mischen. Zugedeckt mindestens 1 Stunde bei Zimmertemperatur gehen lassen.
Hefeteig: Eigelb, Salz, Zucker, Zesten, Vanille, Cognac/Rum und die Hälfte der lauwarmen Butter gut verrühren. Mehl mit Vorteig und Eigelb-Mischung verkneten. Lauwarme Milch dazugeben und 10 bis 15 Minuten kneten (am besten in der Knetmaschine oder mit einem Knetmixer).
Danach mit der restlichen Butter den Teig immer wieder bestreichen und ihn dabei immer wieder von aussen nach innen zusammenfalten.
Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 2 Stunden gehen lassen.
Füllung: Eiweiss zu Eischnee schlagen. Nach und nach Zucker einrieseln lassen und unterheben. Sobald die Masse schön glänzt, Nüsse und Kakao sorgfältig unter Eisschnee heben.
Teig auswallen, mit der Nussfüllung bestreichen und entweder aufrollen oder als Zopf zusammenflechten. In die Cakeform geben und zugedeckt nochmals 1 ½ Stunden gehen lassen.
Backofen auf 185 Grad vorheizen lassen. Dann Hefecake auf der untersten Schiene ca. 35–45 Minuten backen. Aus der Form lösen und auskühlen lassen.