Saftig, aromatisch und herrlich unkompliziert: Dieser Rüebli-Bananen-Kuchen vereint die natürliche Süsse reifer Bananen mit der feinen Nussigkeit frisch geraspelter Karotten. Getoppt von cremigem Frosting entsteht ein wunderbar ausgewogener Genuss – perfekt für Ostern und das ganze Jahr. Ein Kuchen, der einfach gelingt und garantiert Lust aufs Backen macht.
Den Ofen auf 180 C / 350 F vorheizen.
Eine Cake Form mit Kokosfett oder weicher Butter einölen.
Die Karotten reiben und die Bananen zerdrücken.
Karotten, Bananen, Eier, Sonnenblumenöl, Zitronenzeste und Zucker vermengen.
Das Mehl mit den Gewürzen, Salz und Backpulver vermengen und zur Masse dazu sieben.
Alles gut vermengen und dann in die vorbereitete Form füllen. Ca. 45-50 Minuten backen - oder bis ein Stäbchen ohne Teigreste raus kommt.
Auf einem Gitter auskühlen lassen, erst dann aus der Form stürzen.
Für das Frosting Philadelphia, Puderzucker, Vanille, Zitronensaft und Salz kurz mit dem Mixer aufschlagen, bis die Masse luftig ist.
Auf dem ausgekühlten Kuchen ausstreichen und mit Marzipan Karotten garnieren. Kühl stellen bis zum Servieren.
Schweizer-illustrierte.ch