Saftig, aromatisch und herrlich unkompliziert: Dieser Rüebli-Bananen-Kuchen vereint die natürliche Süsse reifer Bananen mit der feinen Nussigkeit frisch geraspelter Karotten. Getoppt von cremigem Frosting entsteht ein wunderbar ausgewogener Genuss – perfekt für Ostern und das ganze Jahr. Ein Kuchen, der einfach gelingt und garantiert Lust aufs Backen macht.