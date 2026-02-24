DE
Saftiger Rüebli-Bananen-Kuchen mit Frosting

Publiziert: vor 10 Minuten

Saftig, aromatisch und herrlich unkompliziert: Dieser Rüebli-Bananen-Kuchen vereint die natürliche Süsse reifer Bananen mit der feinen Nussigkeit frisch geraspelter Karotten. Getoppt von cremigem Frosting entsteht ein wunderbar ausgewogener Genuss – perfekt für Ostern und das ganze Jahr. Ein Kuchen, der einfach gelingt und garantiert Lust aufs Backen macht.

Dieser Rüebli-Bananen-Kuchen zeigt, wie unkompliziert Backen sein kann
Foto: Getty Images
Portionen1 Kuchen
Zubereitungs-Zeit35 Min.
Kochzeitca. 45 Min.
Zutaten
2 Karotten, gerieben
2reife Bananen, zerdrückt
3Eier
3/4 Tasse Sonnenblumenöl
1 Zitrone, Schale gerieben
1 Tassebrauner Zucker (fein)
2 TassenMehl
1 TLBackpulver
1 TLZimt
1 TLLebkuchengewürz
1 Prise Salz
Etwas
EtwasKokosfett & Mehl für die Backform
Für das Frosting
2 Packungen Philadelphia (Vollfett)
2 ELPuderzucker
2 ELZitronensaft (frisch)
1 TL Vanille Extrakt
1/2 TLZitrone, Saft
1 PriseSalz
Für DekoMarzipan Karotten
Zubereitung
Schritt 1/9

Den Ofen auf 180 C / 350 F vorheizen. 

Schritt 2/9

Eine Cake Form mit Kokosfett oder weicher Butter einölen. 

Schritt 3/9

Die Karotten reiben und die Bananen zerdrücken.

Schritt 4/9

Karotten, Bananen, Eier, Sonnenblumenöl, Zitronenzeste und Zucker vermengen. 

Schritt 5/9

Das Mehl mit den Gewürzen, Salz und Backpulver vermengen und zur Masse dazu sieben. 

Schritt 6/9

Alles gut vermengen und dann in die vorbereitete Form füllen. Ca. 45-50 Minuten backen - oder bis ein Stäbchen ohne Teigreste raus kommt. 

Schritt 7/9

Auf einem Gitter auskühlen lassen, erst dann aus der Form stürzen. 

Schritt 8/9

Für das Frosting Philadelphia, Puderzucker, Vanille, Zitronensaft und Salz kurz mit dem Mixer aufschlagen, bis die Masse luftig ist. 

Schritt 9/9

Auf dem ausgekühlten Kuchen ausstreichen und mit Marzipan Karotten garnieren. Kühl stellen bis zum Servieren. 

