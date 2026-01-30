Köche wissen: Das Dessert zum Abschluss eines Menüs kann nicht nur raffiniert, sondern auch einfach sein. Weil der Marmorkuchen leicht zu backen ist, eignet er sich auch für junge Backanfänger. Probiere unser Rezept aus – es geht wirklich schnell und einfach! Der Klassiker schmeckt unschlagbar saftig und damit wie von Oma.
Weiche Butter mit Zucker so lange rühren, bis die Masse schaumig ist und die Zuckerkristalle aufgelöst sind.
Dann eine Prise Salz und Eier unterrühren.
Dann Mehl. Backpulver und Vanillezucker darübersieben.
Alles gut umrühren, bis die Masse glatt ist.
Danach die Teigmasse halbieren. Der einen Hälfte Kakao, der anderen 55 g Mehl unterrühren.
Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Gugelhopfform ausbuttern und mit wenig Mehl bestäuben.
Erst die helle Teigmasse in drei Teilen, dann die Kakaomasse in die Form verteilen.
Alles mit einer Gabel von oben nach unten durcheinanderwirbeln.
40 bis 45 Minuten backen, den Kuchen auf ein Kuchengitter stürzen und abgekaltet auftragen.