Köche wissen: Das Dessert zum Abschluss eines Menüs kann nicht nur raffiniert, sondern auch einfach sein. Weil der Marmorkuchen leicht zu backen ist, eignet er sich auch für junge Backanfänger. Probiere unser Rezept aus – es geht wirklich schnell und einfach! Der Klassiker schmeckt unschlagbar saftig und damit wie von Oma.