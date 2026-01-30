DE
Heiss und süss Marmorkuchen gelingt immer – simples Rezept

Michael Merz
Publiziert: vor 19 Minuten
Aktualisiert: vor 17 Minuten

Köche wissen: Das Dessert zum Abschluss eines Menüs kann nicht nur raffiniert, sondern auch einfach sein. Weil der Marmorkuchen leicht zu backen ist, eignet er sich auch für junge Backanfänger. Probiere unser Rezept aus – es geht wirklich schnell und einfach! Der Klassiker schmeckt unschlagbar saftig und damit wie von Oma.

Foto: Getty Images/Westend61
Portionenca. 16
Nährwert / Person460 kcal (100 g)
Zubereitungs-Zeit35 Min.
Kochzeit45 Min.
Zutaten
250 gButter
300 gZucker
6 Eier
1 PriseSalz
445 gMehl
16 gBackpulver
1 PäckliVa­nillezucker
30 gKakao
55 gMehl
Zubereitung
Schritt 1/9

Weiche Butter mit Zucker so lange rühren, bis die Masse schaumig ist und die Zuckerkristalle aufgelöst sind. 

Schritt 2/9

Dann eine Prise Salz und Eier unterrühren.

Schritt 3/9

Dann Mehl. Backpulver und Va­nillezucker da­rübersieben.

Schritt 4/9

Alles gut umrühren, bis die Masse glatt ist. 

Schritt 5/9

Danach die Teigmasse halbieren. Der einen Hälfte Kakao, der anderen 55 g Mehl unterrühren.

Schritt 6/9
Foto: Getty Images

Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Gugelhopfform ausbuttern und mit wenig Mehl bestäuben. 

Schritt 7/9

Erst die helle Teig­masse in drei Teilen, dann die Kakaomasse in die Form verteilen.

Schritt 8/9

Alles mit einer Gabel von oben nach unten durcheinanderwirbeln. 

Schritt 9/9

40 bis 45 Minuten backen, den Kuchen auf ein Kuchengitter stürzen und abgekaltet auf­tragen.

