Bald feiern wir Ostern – und das bedeutet viel Zeit für Experimente in der Küche. Eier werden bemalt, Brot wird gebacken. Und am Wochenende probieren wir uns an passenden Cupcakes!

Diese Muffins mit ihren raffinierten Toppings sind schon optisch ein Highlight – da läuft einem beim blossen Anblick das Wasser im Mund zusammen. Lasst euch von diesem Rezept inspirieren!