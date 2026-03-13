Dieses Rezept ist besonders lecker, da es eine köstliche Mandelcreme mit Rumaroma und eine Vanillepuddingcreme kombiniert. Hier habt ihr eine Version für kleine Törtchen, man kann aber auch eine ganze Torte machen. Diese Erdbeertorte kombiniert Mandelaroma mit cremiger Vanillefüllung und ist ideal zum Teilen, bietet Raum für kreative Dekorationen – ein Fest für die Sinne und das Auge.