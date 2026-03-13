Dieses Rezept ist besonders lecker, da es eine köstliche Mandelcreme mit Rumaroma und eine Vanillepuddingcreme kombiniert. Hier habt ihr eine Version für kleine Törtchen, man kann aber auch eine ganze Torte machen. Diese Erdbeertorte kombiniert Mandelaroma mit cremiger Vanillefüllung und ist ideal zum Teilen, bietet Raum für kreative Dekorationen – ein Fest für die Sinne und das Auge.
Für die Konditorcreme: Die Milch in einem Topf mit der Butter, 30 g Zucker und der ausgekratzten Vanilleschote erhitzen.
In der Zwischenzeit die Eigelbe, den restlichen Zucker und das Maizena in einer Schüssel mit dem Schneebesen cremig schlagen.
Wenn die Milch heiss ist, sie über die Mischung giessen, alles gut umrühren und sie in einen Topf umgiessen. Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 4 Minuten nach dem Aufkochen kochen lassen.
Die Masse in eine Schüssel geben und mit Frischhaltefolie abdecken, um ein Austrocknen zu verhindern. Die Masse im Kühlschrank aufbewahren.
Für den Teig, das Mehl, die kalte Butter in Stücken, die Zitronenschale, den Puderzucker, die gemahlenen Mandeln und eine Prise Salz in eine Schüssel oder einen Mixer geben. Mit der Hand oder einem Mixer verrühren, bis die Butter vollständig eingearbeitet ist. Das geschlagene Ei hinzugeben und rühren, bis alles gleichmässig verteilt ist.
Den Teig anschliessend mit einem Nudelholz zwischen zwei Blättern Backpapier auf 3 Millimeter ausrollen. Mit dem Teig kleine Küchlein in Förmchen drücken, die mit Backpapier ausgelegt sind.
Für die Mandelcreme alle Zutaten in einer Schüssel mit einem Schneebesen vermischen und auf den Tortenboden giessen. Die Törtchen 25 bis 30 Minuten bei 180 °C im Ofen backen.
Die Konditorcreme mit einem Schneebesen kräftig aufschlagen, um eine cremige und geschmeidige Konsistenz zu erhalten. Verteile sie auf die Törtchen.
Die Erdbeeren aufschneiden und auf die Oberseite der Törtchen verteilen. Zum Schluss die Erdbeeren mit einem Pinsel mit dem Himbeergelee bestreichen. Dies verleiht dem Ganzen eine glänzende Oberfläche.
Das Originalrezept findet ihr auf Blick.ch/fr