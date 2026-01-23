Die Bündner Nusstorte ist ein echter Schweizer Klassiker aus dem Kanton Graubünden. Ihr süsser, nussiger Geschmack und die zart-buttrige Konsistenz machen sie zu einem unwiderstehlichen Genuss für jeden Anlass. Sie lässt sich gut im Voraus zubereiten und bleibt lange frisch. Ob als Geschenk oder einfach zum Selbernaschen: Diese Torte bringt puren Genuss ins Haus.
Zum Zuckerteig die Butter und den Zucker samt der Prise Salz schaumig schlagen. Die Eier untergeben.
Das Mehl dazu sieben und alles superrasch zu einem Teig kneten.
In Klarsichtfolie einschlagen und für zirka 1 Stunden kühl stellen.
Teig zwischen Klarsichtfolien auf zirka 5 mm Dicke auswallen. Eine Scheibe von 30 cm Durchmesser ausschneiden. Eine weitere Scheibe von 24 cm Durchmesser ausschneiden.
ine Springform von 24 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen. Die 30 cm-Scheibe als Boden einlegen. Den Rand mit den Fingern hochziehen. Kühl stellen.
Zur Füllung den Rahm lauwarm werden lassen. In einer weiteren Pfanne den Zucker mit 2 dl Wasser vermengen und alles zum dunkelgelben Caramel kochen.
Den Rahm sofort unterrühren. Butter und Zitronensaft unterziehen und alles solange köcheln, bis der Caramel vollständig aufgelöst ist. Die Pfanne vom Feuer nehmen und den Honig unterziehen. Die Baumnüsse grob hacken und unterziehen.
Diese Masse etwas abkühlen lassen. Aber sie soll immer noch rinnen. In diesem Stadium in den vorbereiteten Boden ausgiessen und alles im Kühlschrank vollständig auskühlen lassen.
Teigrand mit einer Spur Ei bestreichen, den Deckel aufsetzen und den Rand darüber klappen. Mit der Gabel andrücken und alles mit der Eimasse bestreichen. In den Deckel mit der Bratengabel einige Löcher stechen.
In der unteren Hälfte des auf 180 Grad vorgeheizten Backofens in zirka 35 MInuten backen. Erst nach dem Abkalten die Torte sehr, sehr vorsichtig aus der Form lösen.