Die Bündner Nusstorte ist ein echter Schweizer Klassiker aus dem Kanton Graubünden. Ihr süsser, nussiger Geschmack und die zart-buttrige Konsistenz machen sie zu einem unwiderstehlichen Genuss für jeden Anlass. Sie lässt sich gut im Voraus zubereiten und bleibt lange frisch. Ob als Geschenk oder einfach zum Selbernaschen: Diese Torte bringt puren Genuss ins Haus.