Luzerner Lebkuchen gehören einfach zur Weihnachtszeit. Damit dein Lebkuchen auch echt «lozärnerisch» schmeckt, braucht es dafür den typsichen Birnendicksaft, den sogenannten Birnel. Zu finden ist der meist im Supermarkt beim Honig und der Konfitüre. Hier findest du das Originalrezept des Klassikers, der dir auf der Zunge zergehen wird.