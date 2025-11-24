DE
Süsse Leckerei aus der Innerschweiz So backst du original Luzerner Lebkuchen

Michael Merz
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten

Luzerner Lebkuchen gehören einfach zur Weihnachtszeit. Damit dein Lebkuchen auch echt «lozärnerisch» schmeckt, braucht es dafür den typsichen Birnendicksaft, den sogenannten Birnel. Zu finden ist der meist im Supermarkt beim Honig und der Konfitüre. Hier findest du das Originalrezept des Klassikers, der dir auf der Zunge zergehen wird.

Portionen2 Wähenbleche
Nährwert / Person337 kcal (100 g)
Zubereitungs-Zeit30
Kochzeit50
Zutaten
500 gButter
1 kgZucker
4Eier
30 gLebkuchengewürz (aus der Drogerie)
30 gKakaopulver
20 gBirnenträsch
800 gVollmilch
36 gBackpulver
1 kgMehl
2 dlBirnendicksaft, Birnel
Zubereitung
Schritt 1/10

Butter bei Raumtemperatur weich werden lassen. Dann mit dem Zucker kräftig schlagen, bis die Masse schaumig wird. Nach und nach die Eier unterschlagen.

Schritt 2/10

Lebkuchengewürz und Kakaopulver zugeben.

Schritt 3/10

Den Birnendicksaft unter die Masse rühren. Birnenträsch unterschlagen.

Schritt 4/10

Schliesslich nach und nach die Milch unterziehen

Schritt 5/10

Das mit dem Backpulver vermischte Weissmehl darüber sieben. Alles zu einem weichen Teig vermengen.

Schritt 6/10

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Bleche mit Butter ausschmieren und mit etwas Mehl überpudern, oder gefettete Bleche mit passenden Backpapieren belegen.

Schritt 7/10

Mit Lebkuchenmasse ausgiessen und mit einem nassen Teigspachtel verstreichen. In circa 50 Minuten backen.

Schritt 8/10

Etwas leicht gewärmter Birnendicksaft Lebkuchen stürzen, mit Birnendicksaft einstreichen, abkühlen lassen.

Schritt 9/10

In Klarsichtfolie einpacken. Erst nach zwei oder drei Tagen anschneiden.

Schritt 10/10

In Portionen geschnitten, mit etwas Schlagrahm und Schokoladesplittern garniert, auftragen

