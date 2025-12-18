Österreich ist bekannt für seine Leckereien aus dem Backofen, und die Sachertorte ist die unangefochtene Königin in Sachen süsse Verführungen. Blick.ch zeigt euch, wie ihr diesen Klassiker zu Hause einfach selber nachbacken könnt.
Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter in einer Schüssel mit 1 Prise Salz und Zucker schaumig schlagen.
Nach und nach das Eigelb dazugeben und weiterrühren, bis die Masse hell ist.
Schokolade in einem Wasserbad schmelzen und ein wenig abkühlen lassen. Glatt rühren und unter die Eimasse geben.
Eiweiss mit 1 Prise Salz steif schlagen.
Mehl schichtweise mit dem Eischnee auf die Schokoladenmasse geben und sorgfältig unterheben. Mehl dabei am besten sieben.
Teig in eine gefettete Springform mit 24 cm Durchmesser geben und glatt streichen.
Kuchen in der unteren Ofenhälfte ca. 55 Minuten backen. Stäbchenprobe machen.
Fertigen Kuchen aus dem Ofen nehmen, Formenrand entfernen und auf Gitter stürzen. Kuchen auskühlen lassen.
Konfitüre und Wasser in einer kleinen Pfanne warm werden lassen, dann durch ein Sieb streichen und glatt rühren.
Kuchen in der Mitte halbieren und Kuchenboden mit der Hälfte der Konfitüre bestreichen. Deckel darauf legen, leicht andrücken und mit restlicher Konfitüre bestreichen.
Rahm in einer kleinen Pfanne aufkochen und über die Schokolade geben.
Mischung glatt rühren und etwas abkühlen lassen. Glasur über den Kuchen giessen und gleichmässig über die Torte verteilen.