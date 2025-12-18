DE
Das beste Dessert Diese Sachertorte ist eine wahre süsse Verführung

Publiziert: 13:55 Uhr
Aktualisiert: 13:57 Uhr

Österreich ist bekannt für seine Leckereien aus dem Backofen, und die Sachertorte ist die unangefochtene Königin in Sachen süsse Verführungen. Blick.ch zeigt euch, wie ihr diesen Klassiker zu Hause einfach selber nachbacken könnt.

Die klassische Sachertorte aus dem Hotel Sacher in Wien.
Foto: Getty Images
Portionen12
Nährwert / Person450
Zubereitungs-Zeit35
Kochzeit55
Zutaten
140 gButter
140 gZucker
2 PrisenSalz
6Eier (Eigelb und Eiweiss separat)
140 gDunkle Schokolade, geschmolzen
120 gMehl
120 gFür die Füllung: Aprikosenkonfitüre
1 ELWasser
1 dlFür die Glasur: Vollrahm
100 gDunkle Schokolade, fein gehackt
Zubereitung
Schritt 1/12

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter in einer Schüssel mit 1 Prise Salz und Zucker schaumig schlagen. 

Schritt 2/12

Nach und nach das Eigelb dazugeben und weiterrühren, bis die Masse hell ist. 

Schritt 3/12

Schokolade in einem Wasserbad schmelzen und ein wenig abkühlen lassen. Glatt rühren und unter die Eimasse geben.

Schritt 4/12

Eiweiss mit 1 Prise Salz steif schlagen.

Schritt 5/12

Mehl schichtweise mit dem Eischnee auf die Schokoladenmasse geben und sorgfältig unterheben. Mehl dabei am besten sieben. 

Schritt 6/12

Teig in eine gefettete Springform mit 24 cm Durchmesser geben und glatt streichen.

Schritt 7/12

Kuchen in der unteren Ofenhälfte ca. 55 Minuten backen. Stäbchenprobe machen.

Schritt 8/12

Fertigen Kuchen aus dem Ofen nehmen, Formenrand entfernen und auf Gitter stürzen. Kuchen auskühlen lassen.

Schritt 9/12

Konfitüre und Wasser in einer kleinen Pfanne warm werden lassen, dann durch ein Sieb streichen und glatt rühren. 

Schritt 10/12

Kuchen in der Mitte halbieren und Kuchenboden mit der Hälfte der Konfitüre bestreichen. Deckel darauf legen, leicht andrücken und mit restlicher Konfitüre bestreichen.

Schritt 11/12

Rahm in einer kleinen Pfanne aufkochen und über die Schokolade geben.

Schritt 12/12
<p>Sachertorte kann man auch leicht zu Hause machen</p>
Foto: Getty Images

Mischung glatt rühren und etwas abkühlen lassen. Glasur über den Kuchen giessen und gleichmässig über die Torte verteilen.

