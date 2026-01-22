DE
Leichter Genuss: Diese leichten Brownies sind aus Äpfeln und Kakao

Publiziert: vor 35 Minuten

Ein Brownie besteht vor allem aus Schokolade, Butter und Zucker. Schmeckt irre gut, ist aber ganz schön deftig. Lust auf eine extraleichte Variante? Wir haben das schnelle Rezept.

Leichte Brownies: Schnelles Rezept mit Äpfeln
Foto: Getty Images/Johner RF
Portionen10
Zubereitungs-Zeit10 Min
Kochzeit10 - 15 Min.
Zutaten
2Äpfel, geschält, in Würfeln
2Eier
2 ELKakaopulver
1 TLMaisstärke
etwasChocochips
Zubereitung
Schritt 1/5

Die Äpfel in kleine Würfel schneiden und in den Multimixer geben. 

Schritt 2/5

Eier, Kakaopulver und Maisstärke dazugeben und alles fein zerkleinern. 

Schritt 3/5

Die Masse in ein Mikrowellen-Geschirr geben, eventuell mit ein paar Chocochips bestreuen und ab in die Mikrowelle damit.

Schritt 4/5

Wer die Brownies im Ofen backen möchte, gibt die Masse in ein mit Backpapier ausgelegtes, flaches Gefäss und dann in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen – für 10 bis 15 Minuten. 

Schritt 5/5

Kurz abkühlen lassen und geniessen.

