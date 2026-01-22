Ein Brownie besteht vor allem aus Schokolade, Butter und Zucker. Schmeckt irre gut, ist aber ganz schön deftig. Lust auf eine extraleichte Variante? Wir haben das schnelle Rezept.
Die Äpfel in kleine Würfel schneiden und in den Multimixer geben.
Eier, Kakaopulver und Maisstärke dazugeben und alles fein zerkleinern.
Die Masse in ein Mikrowellen-Geschirr geben, eventuell mit ein paar Chocochips bestreuen und ab in die Mikrowelle damit.
Wer die Brownies im Ofen backen möchte, gibt die Masse in ein mit Backpapier ausgelegtes, flaches Gefäss und dann in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen – für 10 bis 15 Minuten.
Kurz abkühlen lassen und geniessen.
schweizer-illustrierte.ch