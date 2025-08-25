Ein Brownie ist ein traditioneller Kuchen der US-amerikanischen Küche. Einfache und saftige Schoko-Brownies selber zu machen ist viel einfacher als man denkt. Und hier ist das einfache Rezept für die besten Brownies überhaupt.
Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Schokolade mit der Butter über einem Wasserbad schmelzen.
Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und dem Salz schaumig aufschlagen.
Die Nüsse sehr klein hacken.
Das Mehl auf den Eierschaum geben. Die Nüsse darüber streuen.
Alles untereinander rühren. Ein Blech (25 × 25 cm) grosszügig ausbuttern, dann mit der Masse bestreichen.
Mit einem nass gemachten Spatel glatt streichen und für zirka 30 Minuten auf der zweituntersten Rille des Backofens backen.
Die Brownies noch heiss in gewünschte Würfelgrösse schneiden.