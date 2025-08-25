DE
Brownies-Rezept So einfach zu backen, so köstlich schmeckt es

Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten

Ein Brownie ist ein traditioneller Kuchen der US-amerikanischen Küche. Einfache und saftige Schoko-Brownies selber zu machen ist viel einfacher als man denkt. Und hier ist das einfache Rezept für die besten Brownies überhaupt.

Portionen6 - 8
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
400 gdunkle Schokolade
250 gButter
250 gZucker
4Eier
etwasSalz
15 gVanillezucker
300 gBaum– oder Pecannüsse
150 gMehl
Zubereitung
Schritt 1/8

Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Schritt 2/8

Schokolade mit der Butter über einem Wasserbad schmelzen.

Schritt 3/8

Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und dem Salz schaumig aufschlagen.

Schritt 4/8

Die Nüsse sehr klein hacken.

Schritt 5/8

Das Mehl auf den Eierschaum geben. Die Nüsse darüber streuen.

Schritt 6/8

Alles untereinander rühren. Ein Blech (25 × 25 cm) grosszügig ausbuttern, dann mit der Masse bestreichen.

Schritt 7/8

Mit einem nass gemachten Spatel glatt streichen und für zirka 30 Minuten auf der zweituntersten Rille des Backofens backen.

Schritt 8/8
Foto: Getty Images/Dorling Kindersley

Die Brownies noch heiss in gewünschte Würfelgrösse schneiden.

