Klassiker neu entdeckt Apfelwähe: Knuspriger Boden trifft auf saftige Äpfel

Publiziert: vor 31 Minuten

Apfelwähe ganz einfach: Mit diesem Schweizer Klassiker holst du dir den Duft von frischen Äpfeln nach Hause. Vom knusprigen Teig bis zum goldbraunen Kuchen – wir zeigen dir Schritt für Schritt, wies geht.

Traditionelle Apfelwähe: Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Foto: Getty Images
Portionen1 Blech
Zubereitungs-Zeit30 Min. + 30 Min. Kühlzeit.
Kochzeit35 Min.
Zutaten
4Äpfel
1 EL Butter
2 ELZucker
2 ElHonig
Für den Teig
250 gMehl
130 gZucker
80 gButter
50 g Quark
1 Eigelb
Zubereitung
Schritt 1/9

Mehl und Zucker in eine Schüssel geben.

Schritt 2/9

Butter in Flocken dazugeben. Butter und Mehl zwischen den Händen krümelig reiben. 

Schritt 3/9

Eine Mulde bilden. Quark und Eigelb in die Mulde geben. Schnell zu einem Teig verkneten.

Schritt 4/9

Teig auf Blechgrösse auswallen und auf Backpapier ins Blech legen. Teigrand vor dem Backen mit einer Gabel verzieren. 

Schritt 5/9

Boden mit einer Gabel dicht einstechen. Ca. 30 Minuten kühl stellen.

Schritt 6/9

Backofen auf 190 °C Unter-/Oberhitze vorheizen. 

Schritt 7/9

Für den Belag Äpfel schälen, halbieren und Kerngehäuse ausstechen. Äpfel in Scheiben schneiden.

Schritt 8/9

Geschnittene Äpfel auf den Teig geben. Butter in Flocken darauf verteilen. Mit Zucker bestreuen. Honig darüber träufeln.

Schritt 9/9

In der Ofenmitte ca. 35 Minuten backen.

