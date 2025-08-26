Apfelwähe ganz einfach: Mit diesem Schweizer Klassiker holst du dir den Duft von frischen Äpfeln nach Hause. Vom knusprigen Teig bis zum goldbraunen Kuchen – wir zeigen dir Schritt für Schritt, wies geht.
Mehl und Zucker in eine Schüssel geben.
Butter in Flocken dazugeben. Butter und Mehl zwischen den Händen krümelig reiben.
Eine Mulde bilden. Quark und Eigelb in die Mulde geben. Schnell zu einem Teig verkneten.
Teig auf Blechgrösse auswallen und auf Backpapier ins Blech legen. Teigrand vor dem Backen mit einer Gabel verzieren.
Boden mit einer Gabel dicht einstechen. Ca. 30 Minuten kühl stellen.
Backofen auf 190 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.
Für den Belag Äpfel schälen, halbieren und Kerngehäuse ausstechen. Äpfel in Scheiben schneiden.
Geschnittene Äpfel auf den Teig geben. Butter in Flocken darauf verteilen. Mit Zucker bestreuen. Honig darüber träufeln.
In der Ofenmitte ca. 35 Minuten backen.