Was ist das Geheimnis eines perfekten Madeleines? Ein richtiges Madeleine kann vieles enthalten. Seine Form allerdings muss derjenigen einer Jakobsmuschel ähneln. Ursprünglich stammt das Gebäck aus der französischen Region Lothringen und gilt seit dem 18. Jahrhundert als Klassiker der französischen Pâtisserie – ein Symbol für schlichte Eleganz und Handwerkskunst.