Was ist das Geheimnis eines perfekten Madeleines? Ein richtiges Madeleine kann vieles enthalten. Seine Form allerdings muss derjenigen einer Jakobsmuschel ähneln. Ursprünglich stammt das Gebäck aus der französischen Region Lothringen und gilt seit dem 18. Jahrhundert als Klassiker der französischen Pâtisserie – ein Symbol für schlichte Eleganz und Handwerkskunst.
Die Eier werden mit dem gleichen Gewicht an Butter, an Zucker und an Mehl gemischt und zu einer luftigen Masse verrührt. Für 8 Stück nimmt man ca. 150 g.
Schrittweise Aromen hinzufügen: eine Prise Vanille, eine Messerspitze Zimt, einen Esslöffel Kakao.
Den Teig mit frischen Orangenzesten oder mit dem Orangenblütenwasser aromatisieren.
Die entsprechenden Backformen aus Chromstahlblech oder Silikon zu zwei Dritteln mit dem leicht rinnenden Teig füllen.
Backofen auf 170 Grad vorheizen
Die Temperatur auf 180 Grad erhöhen und 12 bis 15 Minuten backen.
Erscheint der charakteristische Buckel und sind ihre Ränder knusprig braun verfärbt, ist eine Madeleine fertig.
Aus der Form schütteln und mit einem Hauch Puderzucker bestreuen.
Sofort servieren. Madeleines schmecken warm am allerbesten.