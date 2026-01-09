Alte, überreife Bananen müssen nicht im Müll landen – sie sind perfekt, um daraus köstliches Bananenbrot zu backen. Die natürliche Süsse der reifen Früchte macht zusätzlichen Zucker oft überflüssig und sorgt für einen intensiven Geschmack. Mit ein paar Grundzutaten wie Mehl, Eiern und Gewürzen wird aus den braunen Bananen ein nachhaltiger Snack oder Frühstücksklassiker. Ausserdem kann man beim Backen kreativ sein, indem man Nüsse, Schokolade oder Zimt hinzufügt. Auf diese Weise verwandelt man potenziellen Foodwaste in ein leckeres und vielseitiges Gebäck.
Bananen in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken.
Butter und Zucker dazugeben. Wasser und Eier untermischen. Alles mixen.
Mehl zugeben. Backpulver zugeben. Salz zugeben. Erneut alles mixen.
Optional Schokoladenstückchen zum Teig geben und mixen.
Teig in vorbereitete Teigform geben. Bei 180 Grad 50 bis 60 Minuten im Ofen backen.
Optional: Schokoladenglasur im Wasserbad schmelzen. Bananenbrot mit Schokoladenglasur beträufeln