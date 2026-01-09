Alte, überreife Bananen müssen nicht im Müll landen – sie sind perfekt, um daraus köstliches Bananenbrot zu backen. Die natürliche Süsse der reifen Früchte macht zusätzlichen Zucker oft überflüssig und sorgt für einen intensiven Geschmack. Mit ein paar Grundzutaten wie Mehl, Eiern und Gewürzen wird aus den braunen Bananen ein nachhaltiger Snack oder Frühstücksklassiker. Ausserdem kann man beim Backen kreativ sein, indem man Nüsse, Schokolade oder Zimt hinzufügt. Auf diese Weise verwandelt man potenziellen Foodwaste in ein leckeres und vielseitiges Gebäck.