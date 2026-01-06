Ein unverzichtbarer Genuss am 6. Januar, dem Dreikönigstag, ist der beliebte Dreikönigskuchen. Dieses süsse Gebäck, oft mit Rosinen oder Schokolade gefüllt und grosszügig mit Hagelzucker bestreut, hat seit 1950, dank des Brotforschers Max Währen, in der Schweiz eine wiedererwachte Popularität erlangt. Bekannt ist der Brauch, dass in einem der Kuchenstücke ein kleiner Kunststoff-König verborgen ist. Der Finder darf sich einen Tag lang als König oder Königin feiern lassen und mit einer goldenen Papierkrone die Familie oder Kollegen regieren!

Laut dem Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband werden jährlich 1,5 Millionen Dreikönigskuchen gebacken. Wie wäre es dieses Jahr mit dem Versuch, einen eigenen Kranz zu backen?