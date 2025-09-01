Ob direkt aus dem Glas löffeln oder in einer 2-Zentimeter-Schicht aufs Brot schmieren – wer von der bekanntesten Nuss-Nougat-Creme immer noch mehr haben möchte, dem wird dieses Rezept vor Freude Tränen in die Augen treiben. Wenn diese Nutella-Cupcakes gebacken sind, kann man dem Duft, der durch deine Küche strömt, nicht widerstehen.
Warme Butter, Pflanzenöl und Zucker in einer Schüssel vermischen, bis alles cremig ist.
Eier und Vanilleextrakt dazugeben und alles gut vermischen.
In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz mixen. Die Hälfte davon in die Buttermischung geben und alles gründlich vermengen.
Milch dazugeben und weiter mixen. Am Schluss den Rest der Mehlmischung dazugeben und alles ein letztes Mal mixen.
Den Teig in eine Muffinform geben, am besten in diese Papierförmchen. Sie sollen nicht voll sind.
Einen Löffel Nutella auf den Teig geben und alles mit einem Holzstäbchen leicht verquirlen. Das Nutella sollte nicht kalt sein.
25 bis 30 Minuten im 180 Grad vorgeheizten Ofen backen.