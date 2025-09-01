DE
FR
Abonnieren

Ideal für die Kaffeepause Leckere Nutella-Cupcakes selber backen

Vanessa Büchel
Publiziert: 14:22 Uhr
|
Aktualisiert: 14:24 Uhr

Ob direkt aus dem Glas löffeln oder in einer 2-Zentimeter-Schicht aufs Brot schmieren – wer von der bekanntesten Nuss-Nougat-Creme immer noch mehr haben möchte, dem wird dieses Rezept vor Freude Tränen in die Augen treiben. Wenn diese Nutella-Cupcakes gebacken sind, kann man dem Duft, der durch deine Küche strömt, nicht widerstehen.

Teilen
Kommentieren
<p><br></p>
Foto: Getty Images
Portionenca. 12
Zubereitungs-Zeit25 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
50 gButter
55 mlPflanzenöl
200 gZucker
2Eier
1 TLVanilleextrakt
350 gMehl
2 TLBackpulver
1/4 TLSalz
125 ml Milch
1 GlasNutella
Zubereitung
Schritt 1/7

Warme Butter, Pflanzenöl und Zucker in einer Schüssel vermischen, bis alles cremig ist. 

Schritt 2/7

Eier und Vanilleextrakt dazugeben und alles gut vermischen.

Schritt 3/7

In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz mixen. Die Hälfte davon in die Buttermischung geben und alles gründlich vermengen.

Schritt 4/7

Milch dazugeben und weiter mixen. Am Schluss den Rest der Mehlmischung dazugeben und alles ein letztes Mal mixen.

Schritt 5/7

Den Teig in eine Muffinform geben, am besten in diese Papierförmchen. Sie sollen nicht voll sind.

Schritt 6/7

Einen Löffel Nutella auf den Teig geben und alles mit einem Holzstäbchen leicht verquirlen. Das Nutella sollte nicht kalt sein.

Schritt 7/7

25 bis 30 Minuten im 180 Grad vorgeheizten Ofen backen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen