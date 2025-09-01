Ob direkt aus dem Glas löffeln oder in einer 2-Zentimeter-Schicht aufs Brot schmieren – wer von der bekanntesten Nuss-Nougat-Creme immer noch mehr haben möchte, dem wird dieses Rezept vor Freude Tränen in die Augen treiben. Wenn diese Nutella-Cupcakes gebacken sind, kann man dem Duft, der durch deine Küche strömt, nicht widerstehen.