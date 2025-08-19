Die Zwetschgensaison hat begonnen. Schon ab Juli zeigen sich die ersten Frühsorten, und bis in den Herbst hinein begleiten uns die süsssäuerlichen Zwetschgen durch die Küche. Besonders im Elsass haben sie einen festen Platz: Dort gehört die Tarte aux quetsches auf jedes Kuchenbuffet – frisch gebacken und mit einem üppigen Klecks Schlagrahm serviert.

Die französische Zwetschgentarte erinnert zwar an unsere heimische Zwetschgenwähe, hat aber ihre ganz eigene Raffinesse. Aussen knusprig, innen fruchtig – ein Dessert, das Sommer und Herbst gleichermassen feiert. Zum Rezept mit Schritt-für-Schritt-Anleitung geht es hier.