Süss und lecker Die beste Linzertorte selber backen

Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten

Linzertorte ist ein traditionelles österreichisches Dessert, ein Kuchen, der aus einem dünnen Mürbeteigboden besteht und mit einer Mischung aus gemahlenen Nüssen (normalerweise Mandeln oder Haselnüssen), Zucker, Zimt und manchmal auch Gewürzen wie Nelken oder Zitrusschalen gefüllt ist. Diese Füllung wird oft durch eine Schicht Johannisbeer- oder Himbeermarmelade ergänzt. Die typische Linzertorte erkennt man an ihrem charakteristisches Teig-Gittermuster auf der Oberseite.

Portionen1 Torte (26–28 cm Durchmesser)
Zubereitungs-Zeit40 Min. + 1 St. Ruhezeit
Kochzeit45 Min.
Zutaten
250 gweiche Butter
300 g Zucker
1Ei
1 TLZimtpulver
1 TLNelkenpulver
1 ELKirschwasser
1 SpritzerZitronensaft
300 gWeissmehl
300 ggeriebene Mandeln
1 GlasHimbeerkonfitüre
2Eigelb zum Bestreichen
Zubereitung
Schritt 1/14

Die Butter mit dem Zucker schaumig rühren.

Schritt 2/14

Ei, Gewürze, Kirsch und Zitronensaft in einer Tasse mischen, dazugeben.

Schritt 3/14

Mehl und Mandeln einstreuen.

Schritt 4/14

Die Masse mit den Händen gut durchkneten, bis sie gut zusammenhält.

Schritt 5/14

Zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und 1 Stunde kühl stellen

Schritt 6/14

Den Teig in 8 mm dicke Scheiben schneiden.

Schritt 7/14

Ein Kuchenblech (26–28 cm Durchmesser) mit Backpapier auslegen.

Schritt 8/14

Mit einem Teil der Teigscheiben belegen, leicht andrücken, die Zwischenräume mit Teig stopfen. Den Rand mit Teigstreifen auslegen, andrücken.

Schritt 9/14

Den Boden mit Konfitüre bestreichen.

Schritt 10/14

Den Backofen auf 180 Grad Unter- und Oberhitze vorheizen.

Schritt 11/14

Den restlichen Teig 4 mm dünn ausrollen, mit einem gezahnten Teigrad oder Küchenmesser in Streifen schneiden und gitterartig auf der Konfitüre auslegen.

Schritt 12/14

Gitter und Rand sorgfältig mit Eigelb bestreichen.

Schritt 13/14

In der Mitte des Ofens etwa 45 Minuten backen.

Schritt 14/14

Vollständig auskühlen lassen und vor dem Anschneiden mindestens 2 Tage – besser bis zu 10 Tage – in Alufolie eingewickelt durchziehen lassen. So wird die Torte schön mürbe und schmeckt unwiderstehlich gut.

Claudio Del Principe: «A casa», Band 1, AT Verlag.

