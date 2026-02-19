Linzertorte ist ein traditionelles österreichisches Dessert, ein Kuchen, der aus einem dünnen Mürbeteigboden besteht und mit einer Mischung aus gemahlenen Nüssen (normalerweise Mandeln oder Haselnüssen), Zucker, Zimt und manchmal auch Gewürzen wie Nelken oder Zitrusschalen gefüllt ist. Diese Füllung wird oft durch eine Schicht Johannisbeer- oder Himbeermarmelade ergänzt. Die typische Linzertorte erkennt man an ihrem charakteristisches Teig-Gittermuster auf der Oberseite.