Aprikosenwähe ist ein köstliches Dessert, das aus einer Mischung aus frischen Aprikosen, einem Teigboden und einer Art Guss oder Belag hergestellt wird. Diese Dessertkreation ist in der Schweiz sehr beliebt. Sie wird oft warm serviert und kann mit Puderzucker bestreut oder mit einer Kugel Vanille-Glace oder Rahm garniert werden. Sie ist eine köstliche Art, frische Aprikosen zu geniessen und ein beliebtes Sommerdessert.
Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und einen kleinen Rand formen.
Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen.
Die Mandel und die Haselnüsse darauf gleichmässig verteilen.
Die Aprikosen waschen, halbieren und entkernen. Die Fruchthälften gleichmässig auf dem Wähenboden verteilen.
Die Milch, das Ei und den Rahm gut miteinander verrühren.
Maizena und Zucker dazugeben und alles nochmals gut durchmischen.
Den Guss über den Wähenbelag giessen.
Die Wähe im vorgeheizten Ofen während etwa 40 Minuten bei 200°C backen.