Aprikosenwähe ist ein köstliches Dessert, das aus einer Mischung aus frischen Aprikosen, einem Teigboden und einer Art Guss oder Belag hergestellt wird. Diese Dessertkreation ist in der Schweiz sehr beliebt. Sie wird oft warm serviert und kann mit Puderzucker bestreut oder mit einer Kugel Vanille-Glace oder Rahm garniert werden. Sie ist eine köstliche Art, frische Aprikosen zu geniessen und ein beliebtes Sommerdessert.