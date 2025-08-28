Streuselkuchen mit Äpfeln kennt jeder, aber dieses Streuselkuchen-Rezept mit Pflaumen und Zwetschgen wird dich umhauen. Übrigens, du wirst staunen, wie einfach man Streusel machen kann. Du willst wissen, wie der Kuchen schmeckt? Super! Auf gehts.
Streusel: Mehl, Zucker, Zimt und Vanillezucker mischen. Butter dazugeben, mit den Händen zu einer krümeligen Masse verreiben. Kühl stellen
Backofen auf 180 °C Heissluft/Umluft (200 °C Ober-/Unterhitze) vorheizen. Springformboden mit Backpapier belegen, Rand bebuttern.
Kuchen: Butter und Zucker zu einer hellen Masse rühren. Eier nacheinander dazugeben
Mehl, Haselnüsse und Backpulver darunterrühren, zu einem glatten Teig verrühren.
Teig in die vorbereitete Form geben und glattstreichen. Zwetschgen und Pflaumen darauf verteilen, dabei leicht in den Teig drücken, mit Rohzucker bestreuen.
Auf der zweituntersten Rille des vorgeheizten Ofens 50–55 Minuten backen. Streusel darauf verteilen, weitere 10 Minuten backen. Herausnehmen, in der Form auskühlen lassen.
Mit Puderzucker bestäuben