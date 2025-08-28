DE
Zum Nachbacken Dieser Pflaumen-Zwetschgen-Streuselkuchen gelingt immer

Publiziert: 15:10 Uhr
|
Aktualisiert: 15:13 Uhr

Streuselkuchen mit Äpfeln kennt jeder, aber dieses Streuselkuchen-Rezept mit Pflaumen und Zwetschgen wird dich umhauen. Übrigens, du wirst staunen, wie einfach man Streusel machen kann. Du willst wissen, wie der Kuchen schmeckt? Super! Auf gehts.

Portionen12
Nährwert / Person421 kcal
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeit60 Min
Zutaten
Für Streusel
30 gMehl
30 gZucker
wenigZimt
1 PäckchenVanillezucker
20 gButter, kalt, gewürfelt
Für Kuchen
250 gButter, weich
250 gZucker
4Eier, Raumtemperatur
300 gMehl
150 ggemahlene Haselnüsse
2 TLBackpulver
300 gZwetschgen, halbiert oder geviertelt
300 gPflaumen, halbiert oder geviertelt
2 ELRohzucker
EtwasPuderzucker zum Bestäuben
1Springform von 24-26 cm
EtwasButter für den Formrand
Backpapier für den Formboden
Zubereitung
Schritt 1/8

Streusel: Mehl, Zucker, Zimt und Vanillezucker mischen. Butter dazugeben, mit den Händen zu einer krümeligen Masse verreiben. Kühl stellen

Schritt 2/8
Schritt 3/8

Backofen auf 180 °C Heissluft/Umluft (200 °C Ober-/Unterhitze) vorheizen. Springformboden mit Backpapier belegen, Rand bebuttern.

Schritt 4/8

Kuchen: Butter und Zucker zu einer hellen Masse rühren. Eier nacheinander dazugeben

Schritt 5/8

Mehl, Haselnüsse und Backpulver darunterrühren, zu einem glatten Teig verrühren.

Schritt 6/8

Teig in die vorbereitete Form geben und glattstreichen. Zwetschgen und Pflaumen darauf verteilen, dabei leicht in den Teig drücken, mit Rohzucker bestreuen.

Schritt 7/8

Auf der zweituntersten Rille des vorgeheizten Ofens 50–55 Minuten backen. Streusel darauf verteilen, weitere 10 Minuten backen. Herausnehmen, in der Form auskühlen lassen.

Schritt 8/8

Mit Puderzucker bestäuben

